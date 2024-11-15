B8\'den Bursaspor\'a Özel Şarkı

Spor

O Ses Rap yarışmasının ikinci sezonunda Bursa 'yı başarıyla temsil ederek ikinci olan b8 (Mesut Kurtuluş), Bursaspor için özel bir şarkı hazırladı.

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele veren Bursaspor, ligde geride kalan 10 hafta sonunda 26 puan ile lider durumda bulunuyor. Bu sezon yeniden bir yapılanma süreci geçirerek önemli takviyeler yapan yeşil beyazlı ekip, kentin de atmosferini değiştirdi. Bursa temsilcisi, arka arkaya taraftar rekorları kırarken; bu sezon iç sahada oynanan Muş Spor müsabakasını 43 bin 160 biletli seyirci izledi. Bursaspor, profesyonel liglerde yer alan takımlar arasında da iç sahada en dolu tribünlere oynayan ekiplerin başında geliyor.

O Ses Rap yarışmasının ikinci sezonunda Bursa'yı başarıyla temsil ederek ikinci olan b8 (Mesut Kurtuluş), Bursaspor için özel bir şarkı hazırladı. Yarışma sonrası kariyerine ünlü rap sanatçısı Eypio'nun Niffos Music şirketinde devam eden b8, Bursaspor'a ithaf ettiği "Adı Aşk Bu Eziyetin" adlı şarkının klibini, Bursaspor'un YouTube kanalında ve tüm dijital platformlarda yayınlandı.