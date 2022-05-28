Babasının antrenörlüğüyle şampiyonluğa koşuyor - Son Dakika
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Babasının antrenörlüğüyle şampiyonluğa koşuyor

28.05.2022 22:27
Babasının antrenörlüğüyle şampiyonluğa koşuyor

Babasının spor salonu açmasıyla 11 yaşında boksa başlayan 14 yaşındaki İrem Günay, babasının antrenörlüğüyle Kocaeli İl Boks Şampiyonası'nda birinci oldu.

Babasının spor salonu açmasıyla 11 yaşında boksa başlayan 14 yaşındaki İrem Günay, babasının antrenörlüğüyle Kocaeli İl Boks Şampiyonası'nda birinci oldu. İrem Günay, hedefinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Kocaeli Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda ilçe sporcuları arasında Kocaeli İl Boks Şampiyonası düzenlendi. Müsabakalara 90 sporcu katılarak ringde boy gösterdi. Babasının spor salonu açmasıyla boksa başlayan 14 yaşındaki İrem Günay da rakiplerini geçerek şampiyonluğa ulaştı. Babasının antrenörlüğünde karşılaşmalara hazırlanan İrem, önce Türkiye şampiyonası sonrasında ise Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor.

İrem Günay: "Hedefim şampiyonluk"

Maça babasıyla birlikte hazırlandığını söyleyen İrem Günay, "Kocaeli İl Şampiyonası'nda birinci oldum, hedefim Türkiye şampiyonluğu. Maçımıza bir ay kadar bir süre kaldı. İnşallah amacımıza ulaşacağız ve şampiyon olacağız. Milli takıma ve Avrupa şampiyonluğuna girmeyi hedefliyoruz. Babamın boks salonu açmasıyla 11 yaşında boksa başladım. 2.5 yıldır boks yapıyorum. Hedefim belli, hedefimiz şampiyonluk" dedi.

Uğur Günay: "Maç 3 raunt bile sürmedi"

Kızını bir an olsun yalnız bırakmayan boks antrenörü Uğur Günay ise, "Türkiye şampiyonasına hazırlanıyoruz. Bu maç Türkiye şampiyonası hazırlıklarımızdan biri diyebiliriz. 24 Haziran - 1 Temmuz arası Erzurum'da Türkiye şampiyonası olacak. Erzurum'daki şampiyonada, şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bugün İrem rakibini yenerek maçı kazandı, 3 raunt bile sürmedi. İlk hedef Türkiye şampiyonluğu sonrasında Avrupa şampiyonluğu" diye konuştu. - KOCAELİ

Babasının antrenörlüğüyle şampiyonluğa koşuyor
Babasının antrenörlüğüyle şampiyonluğa koşuyor
Babasının antrenörlüğüyle şampiyonluğa koşuyor
Babasının antrenörlüğüyle şampiyonluğa koşuyor
Babasının antrenörlüğüyle şampiyonluğa koşuyor
Babasının antrenörlüğüyle şampiyonluğa koşuyor
Babasının antrenörlüğüyle şampiyonluğa koşuyor
Babasının antrenörlüğüyle şampiyonluğa koşuyor
YORUMLAR
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Hereke Halısı ilgi gördü Hereke Halısı ilgi gördü
Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum, Kocaeli, Boks, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Babasının antrenörlüğüyle şampiyonluğa koşuyor - Son Dakika


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