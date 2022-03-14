Badminton 2. Lig maçları Sivas'ta başladı - Son Dakika
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Badminton 2. Lig maçları Sivas'ta başladı

14.03.2022 17:41

- Badminton 2. Lig maçları Sivas'ta başladı Türkiye Üniversiteler Spor Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Üni lig 2. Lig badminton müsabakaları Sivas'ta start aldı.

- Badminton 2. Lig maçları Sivas'ta başladı

SİVAS - Türkiye Üniversiteler Spor Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Üni lig 2. Lig badminton müsabakaları Sivas'ta start aldı.

Cumhuriyet Üniversitesi Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakaların açılış törenine SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Sivas Gençlik ve Spor Şube Müdürü Aytaç Keklik, rektör yardımcıları ile çok sayıda sporsever katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, "Yapılan bu şampiyonada ülkemizin çeşitli üniversitelerinden katılımcılar var. Sizleri burada görmekten ve misafir etmekten mutluyuz. İnşallah bu şampiyonada güzel şeyler ortaya çıkacak. Emeği geçenlere teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ise, sporculara başarılar dileyerek, "Şehrimizin böyle güzel müsabakalara ev sahipliği yapması bizleri sevindiriyor. Birçok üniversiteden gelen genç arkadaşlarımızı Sivas'ta misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimiz spor alt yapısı ile hem ülkemiz hem de uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapacak kapasitede. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin ardından süper lige çıkacak 5 takıma başarı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Temsilcisi Ramazan İmamoğlu ise, güzel müsabakalar izleyeceklerini belirterek sporculara başarılar diledi.

Sivas Halk Oyunları ve Wushu gösterilerinin ardından ilk müsabakalar başladı. 5 gün sürecek karşılaşmaların ardından Süper Lig'e çıkacak 5 takım belli olacak.

Badminton 2. Lig maçları Sivas'ta başladı
Badminton 2. Lig maçları Sivas'ta başladı
Badminton 2. Lig maçları Sivas'ta başladı
Badminton 2. Lig maçları Sivas'ta başladı
Badminton 2. Lig maçları Sivas'ta başladı

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Spor Federasyonu, Üniversiteler, Türkiye, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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