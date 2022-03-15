Badminton Akademi meyvelerini veriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Badminton Akademi meyvelerini veriyor

15.03.2022 11:42
Badminton Akademi meyvelerini veriyor

Osmangazi Belediyespor Badminton Akademi sporcuları, Okul Sporları Yıldızlar Bursa Şampiyonası'nda çifte başarıya imza attı.

Osmangazi Belediyespor Badminton Akademi sporcuları, Okul Sporları Yıldızlar Bursa Şampiyonası'nda çifte başarıya imza attı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2022 yılı faaliyet programında yer alan Okul Sporları Yıldızlar Bursa Şampiyonası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Toplam 60 sporcunun ter döktüğü müsabakada Osmangazi Belediyespor'un Badminton Akademi yıldızları göz doldurdu. Kendi okulları adına raket sallayan genç sporcular, erkeklerde birincilik, kızlar takımında ise üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, başarı elde eden sporcu ve antrenörlerini yürekten kutladı. - BURSA

YORUMLAR
500
Hafif ticari aracın çarptığı motokurye yaralandı Hafif ticari aracın çarptığı motokurye yaralandı Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu için kayıt dönemi başladı Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu için kayıt dönemi başladı

Osmangazi, Badminton, gençlik, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Badminton Akademi meyvelerini veriyor - Son Dakika


Son Dakika
11:39 Putin'e "Psikopat" demişti! Güzel modelin feci sonu: Bavula konulmuş halde ölü bulundu
11:31 KPSS sorularının sızdırılması davasında yargılanan Fetullah Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen serbest bırakıldı!
11:30 Dolar yeni güne yükselişle başladı, 14,80'den işlem görüyor
11:27 İstanbul'a kar yeniden geliyor! Cuma gününden itibaren etkili olması bekleniyor
11:25 Erdoğan'ın "giderlerse gitsinler"inden sonra, Bahçeli'den "Gidişleri olsun da dönüşleri olmasın!" Hedefte doktorlar var!
11:14 Bütçe, şubatta 69,7 milyar lira fazla verdi
11:09 Hatay Belediye Başkanı'ndan Suriyeli nüfus uyarısı: İsteseler şehri yönetebilirler!
11:07 Ali Akman Hollanda'da tarih yazıyor! 6 gole en erken ulaşan genç futbolcu oldu
10:55 Hava savunma sistemlerinden kurtulmak için geliştirilmiş! Rusya'nın Ukrayna'ya ateşlediği balistik füzelerde sır mühimmat
10:54 15 Mart gram altın fiyatları: 922 liradan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 11:48:29. #1.11#
SON DAKİKA: Badminton Akademi meyvelerini veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement