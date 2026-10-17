Badminton Federasyonu genel kurulunda 2027-2028 tahmini bütçeler karara bağlandı

Badminton Federasyonu genel kurulunda 2027-2028 tahmini bütçeler karara bağlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Badminton Federasyonu'nun Ankara'daki mali genel kurulunda 1 Eylül 2024-31 Ağustos 2026 dönemi faaliyet ve denetim raporları ile 2025-2026 bütçeleri ibra edildi. Kurulda 2027-2028 tahmini bütçeler karara bağlandı, Başkan Ercan Yıldız badminton camiasına teşekkür etti.
Türkiye Badminton Federasyonu Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.
Türkiye Badminton Federasyonu Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen genel kurulda, 1 Eylül 2024-31 Ağustos 2026 dönemi yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetim kurulu raporu oylanarak ibra edildi.
Genel kurulda 2025 ve 2026 yılları bütçeleri de görüşülerek ibra edilirken, 2027 ve 2028 yılları tahmini bütçeleri de müzakere edilerek karara bağlandı.
Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız, mali genel kurula katılımlarından ve çalışmalarından dolayı tüm badminton camiasına teşekkür etti.
Kaynak: AA
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