TÜRKİYE Badminton Federasyonu 7'nci Olağan ve Mali genel kurulu Ankara'da yapıldı.
Türkiye Badminton Federasyonunda mevcut başkan Ercan Yıldız tek aday olarak seçime girdi. Türkiye Badminton Federasyonu genel kuruluna 262 delegeden 172'si katıldı. 3 oyun geçersiz olduğu genel kurulda 169 oy alan Ercan Yıldız, yeniden başkan seçildi.
2'nci kez Badminton Federasyonu başkanlığına seçilen Ercan Yıldız'ın yönetim kurulu listesinde Resul Çiftçi, Ali İhsan Acar, Muharrem Özen, Rüveyda Çiftçi, Zafer Şahin, Hüseyin Fil, Öznur Çalışkan Şimşek, Mehmet Tural, Şaban Kırcalı ve Gökhan Dandin yer aldı.
Son Dakika › Spor › Badminton Federasyonu'nda Ercan Yıldız Yeniden Başkan - Son Dakika
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