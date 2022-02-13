Üye Girişi
Bafetimbi Gomis'ten Kayseri beraberliği sonrası olay tespit! - Son Dakika

Bafetimbi Gomis'ten Kayseri beraberliği sonrası olay tespit!

13.02.2022 12:55

Galatasaray'a 36 yaşında geri dönen Bafetimbi Gomis, ilk maçına Kayserispor karşısında çıktı. Golcü futbolcu, 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunurken, "Karşımızdaki Galatasaray, hasta bir Galatasaray diyebiliriz. Hasta bir aslan varmış gibi... Galatasaray'ın büyük bir kulüp olduğunu unutmamamız lazım." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı formayla 2. döneminde ilk maçına çıkan Bafetimbi Gomis karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Bafetimbi Gomis'in açıklamaları şöyle:

"HASTA BİR ASLAN VARMIŞ GİBİ"

"Karşımızdaki Galatasaray, hasta bir Galatasaray diyebiliriz. Hasta bir aslan varmış gibi... Galatasaray'ın büyük bir kulüp olduğunu unutmamamız lazım.

Bafetimbi Gomis'ten Kayseri beraberliği sonrası olay tespit: Galatasaray hasta

"BİZ DE KAZANMAYI İSTİYORUZ"

Bazen olmayınca olmuyor. Son iki maçta iki beraberlik aldık ama takımın durumuna baktığımızda bir ilerleme var. Çok daha iyi oynadığımızı, çok daha agresif olduğumuzu görebiliyorum. Biz de kazanmayı istiyoruz."

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Bafetimbi Gomis, Kayserispor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bafetimbi Gomis'ten Kayseri beraberliği sonrası olay tespit! - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
12:52 Beyoğlu'nda alacaklısının boğazına yapışıp borcunu tahsil etti!
12:38 Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen fena yakalandı!
12:34 Melih Gökçek: Gizli ortak nerede, fotoğrafa dikkatli bakın
12:33 Galatasaray tribünlerine "6" işareti yapan İbrahim'in açıklaması şaşırttı!
12:28 Bebekleri buz gibi havada dışarıda uyutuyorlardı!
12:20 Endonezya'da dini ritüel sırasında devasa dalgalara kapılan 11 kişi hayatını kaybetti!
12:19 KDV indiriminin detayları netleşti! İşte ucuzlayacak ürünler
11:41 İnterneti yasaklayan ailesini katledip 3 gün boyunca cesetleriyle aynı evde yaşamış!
11:21 Fuhuş sırasında hamile kalan kadın, başına gelenleri anlattı
11:20 Muhalefet liderlerin 5 saat süren zirvesine yemekler damga vurdu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 13:01:17. #1.13#
SON DAKİKA: Bafetimbi Gomis'ten Kayseri beraberliği sonrası olay tespit! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement