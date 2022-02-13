Bafetimbi Gomis'ten Kayseri beraberliği sonrası olay tespit!

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı formayla 2. döneminde ilk maçına çıkan Bafetimbi Gomis karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Bafetimbi Gomis'in açıklamaları şöyle:

"HASTA BİR ASLAN VARMIŞ GİBİ"

"Karşımızdaki Galatasaray, hasta bir Galatasaray diyebiliriz. Hasta bir aslan varmış gibi... Galatasaray'ın büyük bir kulüp olduğunu unutmamamız lazım.

"BİZ DE KAZANMAYI İSTİYORUZ"

Bazen olmayınca olmuyor. Son iki maçta iki beraberlik aldık ama takımın durumuna baktığımızda bir ilerleme var. Çok daha iyi oynadığımızı, çok daha agresif olduğumuzu görebiliyorum. Biz de kazanmayı istiyoruz."