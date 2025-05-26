Bahçeşehir Koleji'nden Altyapı Başarıları - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bahçeşehir Koleji'nden Altyapı Başarıları

Bahçeşehir Koleji\'nden Altyapı Başarıları
26.05.2025 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçeşehir Koleji, U16 Türkiye Şampiyonu olurken U14 ikinciliği ve U18 dördüncülüğü ile dikkat çekti.

Altyapıya verdiği değeri her fırsatta gösteren Bahçeşehir Koleji, bu sezon U16, U14 ve U18 takımlarıyla elde ettiği başarılarla yeniden dikkat çekti.

Bahçeşehir Koleji U16 Takımı, sezonu Türkiye Şampiyonu olarak tamamlayarak kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Ligin başından sonuna kadar sergilediği kararlı duruş, takım oyunu ve yüksek tempolu basketbol anlayışıyla rakiplerine üstünlük sağlayan ekip, final karşılaşmasında da sahaya ağırlığını koyarak şampiyonluk kupasını kazandı. Bu kupayı 2023 yılında da müzesine götüren Bahçeşehir Koleji, son 3 sezonda 5. Türkiye Şampiyonası zaferini elde etti.

Kulübün en genç yaş gruplarından biri olan U14 Takımı ise, sezonu Türkiye ikinciliğiyle tamamladı. Henüz gelişimlerinin başında olan sporculardan oluşan bu genç ekip, turnuva boyunca sergilediği mücadele, teknik kapasite ve oyun disipliniyle tam not aldı. Final maçında güçlü rakibi A. Efes'e karşı oynayan U14 Takımı, sahadan ikincilikle ayrılmasına rağmen sergilediği performansla gelecek yıllar için önemli bir potansiyel sundu.

Bahçeşehir Koleji U18 Basketbol Takımı, 2024-2025 sezonunu Türkiye dördüncülüğü ile noktaladı. Üst düzey rekabetin yaşandığı bu kategoride genç oyuncular, sezon boyunca sergiledikleri mücadele, dayanıklılık ve oyun disipliniyle dikkat çekti. Takımın elde ettiği dördüncülük derecesi, oyuncuların bireysel gelişim süreci açısından önemli bir basamak olurken, Bahçeşehir Koleji'nin altyapıya verdiği önemin bir yansıması olarak öne çıktı.

Aynı zamanda Bahçeşehir Koleji, Türk spor tarihinde bir ilke imza atarak aynı turnuvaya üç farklı U18 takımıyla (İstanbul U18A, İzmir U18, İstanbul U18B) katılım gösterdi. Bu çarpıcı başarı, kulübün yalnızca oyuncu yetiştirme kapasitesini değil, organizasyonel gücünü ve Türkiye geneline yayılan altyapı modelinin sağlamlığını da gözler önüne serdi. Bu yapının ortaya koyduğu geniş yetenek havuzu, Bahçeşehir Koleji'ni altyapı alanında örnek bir spor kurumuna dönüştürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Basketbol, istanbul, Türkiye, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji'nden Altyapı Başarıları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi
Bursa’da feci trafik kazası 2 kişi hayatını kaybetti Bursa'da feci trafik kazası! 2 kişi hayatını kaybetti
Liseli kızların sosyal medya kavgasında araya giren 2 kız bıçaklandı Liseli kızların sosyal medya kavgasında araya giren 2 kız bıçaklandı
Ebru Yaşar, yüz binlerce Galatasaray taraftarını ’’Affet’’ ile coşturdu Ebru Yaşar, yüz binlerce Galatasaray taraftarını ''Affet'' ile coşturdu
Otobüste tartışan 2 kadın indikleri durakta birbirlerini bıçakladı Otobüste tartışan 2 kadın indikleri durakta birbirlerini bıçakladı
AK Partili Çelik’ten terörsüz Türkiye mesajı: Sürece zarar verecek açıklamalarından kaçınılmalı AK Partili Çelik'ten terörsüz Türkiye mesajı: Sürece zarar verecek açıklamalarından kaçınılmalı
Süper Lig’de küme düşen son takım Bodrum FK oldu Süper Lig'de küme düşen son takım Bodrum FK oldu
Beşiktaş uzatma anlarında yıkıldı Beşiktaş uzatma anlarında yıkıldı
Malta, Filistin Devletini tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk Malta, Filistin Devletini tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, final öncesi Mustafa Varank’ın elinden baklava yedi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, final öncesi Mustafa Varank'ın elinden baklava yedi
Monaco’yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu

15:36
Eşinden tokat yiyen Macron’dan ilk açıklama
Eşinden tokat yiyen Macron'dan ilk açıklama
14:05
İlhan Şeşen hayatını kaybetti
İlhan Şeşen hayatını kaybetti
14:02
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi Maaşlar ve ikramiyeler artacak
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi! Maaşlar ve ikramiyeler artacak
23:53
Okan Buruk ve futbolculardan Osimhen’e çağrı
Okan Buruk ve futbolculardan Osimhen'e çağrı
23:50
Fenerbahçe’nin şampiyonluğu Bağdat Caddesi’ni bayram yerine çevirdi
Fenerbahçe'nin şampiyonluğu Bağdat Caddesi'ni bayram yerine çevirdi
23:13
Fenerbahçe’den Galatasaray’a şampiyonluk göndermesi
Fenerbahçe'den Galatasaray'a şampiyonluk göndermesi
23:01
Dries Mertens, Galatasaray taraftarına ağlayarak veda etti
Dries Mertens, Galatasaray taraftarına ağlayarak veda etti
22:58
Madrid’de Gazze için uluslararası toplantı 20 ülke katıldı
Madrid'de Gazze için uluslararası toplantı! 20 ülke katıldı
22:44
Ali Koç, şampiyonluk kupası ile birlikte omuzlar üstünde taşındı
Ali Koç, şampiyonluk kupası ile birlikte omuzlar üstünde taşındı
22:28
Sarunas Jasikevicius: Oyuncularla beraber başardım
Sarunas Jasikevicius: Oyuncularla beraber başardım
22:19
İstanbul’da korkutan yangın Mahsur kalan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı
İstanbul'da korkutan yangın! Mahsur kalan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2025 17:06:17. #7.13#
SON DAKİKA: Bahçeşehir Koleji'nden Altyapı Başarıları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.