Bahçeşehir Koleji\'nden Altyapı Başarıları

Altyapıya verdiği değeri her fırsatta gösteren Bahçeşehir Koleji, bu sezon U16, U14 ve U18 takımlarıyla elde ettiği başarılarla yeniden dikkat çekti.

Bahçeşehir Koleji U16 Takımı, sezonu Türkiye Şampiyonu olarak tamamlayarak kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Ligin başından sonuna kadar sergilediği kararlı duruş, takım oyunu ve yüksek tempolu basketbol anlayışıyla rakiplerine üstünlük sağlayan ekip, final karşılaşmasında da sahaya ağırlığını koyarak şampiyonluk kupasını kazandı. Bu kupayı 2023 yılında da müzesine götüren Bahçeşehir Koleji, son 3 sezonda 5. Türkiye Şampiyonası zaferini elde etti.

Kulübün en genç yaş gruplarından biri olan U14 Takımı ise, sezonu Türkiye ikinciliğiyle tamamladı. Henüz gelişimlerinin başında olan sporculardan oluşan bu genç ekip, turnuva boyunca sergilediği mücadele, teknik kapasite ve oyun disipliniyle tam not aldı. Final maçında güçlü rakibi A. Efes'e karşı oynayan U14 Takımı, sahadan ikincilikle ayrılmasına rağmen sergilediği performansla gelecek yıllar için önemli bir potansiyel sundu.

Bahçeşehir Koleji U18 Basketbol Takımı, 2024-2025 sezonunu Türkiye dördüncülüğü ile noktaladı. Üst düzey rekabetin yaşandığı bu kategoride genç oyuncular, sezon boyunca sergiledikleri mücadele, dayanıklılık ve oyun disipliniyle dikkat çekti. Takımın elde ettiği dördüncülük derecesi, oyuncuların bireysel gelişim süreci açısından önemli bir basamak olurken, Bahçeşehir Koleji'nin altyapıya verdiği önemin bir yansıması olarak öne çıktı.

Aynı zamanda Bahçeşehir Koleji, Türk spor tarihinde bir ilke imza atarak aynı turnuvaya üç farklı U18 takımıyla (İstanbul U18A, İzmir U18, İstanbul U18B) katılım gösterdi. Bu çarpıcı başarı, kulübün yalnızca oyuncu yetiştirme kapasitesini değil, organizasyonel gücünü ve Türkiye geneline yayılan altyapı modelinin sağlamlığını da gözler önüne serdi. Bu yapının ortaya koyduğu geniş yetenek havuzu, Bahçeşehir Koleji'ni altyapı alanında örnek bir spor kurumuna dönüştürüyor. - İSTANBUL