Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Hüseyin Çelik, Mehmet Serdar Ünal, Özge Şentürk Bayraktar
Bahçeşehir Koleji: Smith 17, Şehmus Hazer 9, Odiase 3, Cavanaugh 12, Bouteille 13, Simonovic 6, Ponitka 8, Furkan Korkmaz 17, Furkan Haltalı, Göktuğ Baş
TOFAŞ: Reed 23, Özgür Cengiz 5, Yiğitcan Saybir 4, Tolga Geçim 5, Pasecniks 13, Trifunovic 3, Berk Demir 5, Obrien 14, Bankston 6
1. periyot: 15-23
Devre: 38-38
3. periyot: 58-58
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Bahçeşehir Koleji, TOFAŞ'ı 85-78 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Bahçeşehir Koleji TOFAŞ'ı Yendi - Son Dakika
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