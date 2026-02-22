Bakan Bak'tan Fenerbahçe'ye Tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol 40. Erkekler Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, "İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Basketbol 40. Erkekler Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'ı mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyorum. Finalde mücadele eden Beşiktaş'ı da performansından dolayı kutluyor, her iki takımımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA