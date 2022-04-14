Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 4. etabının startını verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 4. etabının startını verdi

14.04.2022 00:59
Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 4. etabının startını verdi

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 4. etabının startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 4. etabının startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 4. etabının startı verildi. Yarışın start bayrağını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu sallarken, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da start noktasında Bakan Kasapoğlu'na eşlik etti.

Konak Meydanı'ndan start verilen, 25 takımdan 161 bisikletçinin katılımıyla gerçekleştirilen yarışta, 152.1 kilometrelik İzmir- Manisa etabı zorlu bir tırmanışa sahne olacak. Sporcular, son 15 kilometrede yaklaşık 200 metre yükseklikten bin 200 metre rakımlı Spil Milli Parkı'na tırmanacak. Etabın saat 14.30 civarında sona ermesi bekleniyor. - İZMİR

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 4. etabının kazananı Sepulveda oldu Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 4. etabının kazananı Sepulveda oldu 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Çeşme-İzmir etabı Jasper Philipsen'in 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Çeşme-İzmir etabı Jasper Philipsen'in

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 4. etabının startını verdi - Son Dakika


Son Dakika
00:57 Yunan profesörden tarihi itiraf: Türkiye artık büyük güç, biz kaybedeceğiz
00:55 Nijerya'da silahlı saldırıda 154 kişi öldü!
00:38 Liverpool ve Manchester City yarı final biletini aldı!
00:30 Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı, yeşil çimlerde karşı karşıya geldiği futbolcularına acımadı
00:20 Gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında! Değişikliğe gidilecek mi?
00:18 Eski AK Partili İdris Naim Şahin parti kuruyor!
23:55 Kendilerine saldıran köpek yüzünden birden türkü söylemeye başlayan gençler büyük ilgi gördü
23:37 Rus kadının kocasına akılalmaz sözleri gündem oldu: Oraya git ve Ukraynalı kadınlara tecavüz et ama bana hiçbir şey söyleme
23:23 Final maçında hata iddiası! Galatasaray hukuki girişimlerde bulunulacağını duyurdu
23:07 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum açıkladı: Cumhurbaşkanımız TOKİ ile ilgili müjdeyi Haziran'da bizzat verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 01:28:23. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 4. etabının startını verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement