Bakanlık 5 milyon ödenek aktardı Nazmi Avluca semt sahasının zeminin yenilenecek - Son Dakika
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Bakanlık 5 milyon ödenek aktardı Nazmi Avluca semt sahasının zeminin yenilenecek

15.04.2022 18:48
Bakanlık 5 milyon ödenek aktardı Nazmi Avluca semt sahasının zeminin yenilenecek

AK Parti Çorum Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oğuzhan Kaya, Nazmi Avluca semt sahasının zemin yenilenmesi ve gece aydınlatılması için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 5 milyon lira ödenek sağlandığını açıkladı.

AK Parti Çorum Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oğuzhan Kaya, Nazmi Avluca semt sahasının zemin yenilenmesi ve gece aydınlatılması için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 5 milyon lira ödenek sağlandığını açıkladı.

Milletvekili Kaya, girişimleri sonucunda Ulukavak Mahallesinde bulunan Nazmi Avluca semt sahasının zeminin futbola tam anlamıyla elverişli olmadığından zeminin yenilenmesi ve sahanın gece aydınlatılması için gerekli olan 5 milyon TL'yi Gençlik Spor İl Müdürlüğüne aktarıldığını duyurdu.

Her fırsatta sporun ve sporcuların yanında olduklarını belirten Milletvekili Oğuzhan Kaya, çalışmalarına da bu doğrultuda devam ederek sporun ve sporcuların önünü açmaya devam edeceklerini ifade etti.

Milletvekili Kaya "Çorum ilimizde amatör futbol kulübü sayısı 35 adet, buda ilimizde 1 sezonda yaklaşık olarak bin müsabaka demek. takımlarımızın antrenmanlarıyla beraber bu sayı 6 katına çıkıyor. Nasıl ki Çorum ilimizi tarımın başkenti, Sağlığın başkenti yapmaya çalışıyorsak sporun da merkezi yapmak için tüm çabamızı ve gayretimizi gösteriyoruz. Bu çerçevede gençlerimizle bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Çorum'umuzun en büyük mahallesi olan Ulukavak Mahallemize yakışacak bir futbol tesisini gençlerimize kazandırıyoruz. Nazmi Avluca semt sahası artık zeminiyle, gece aydınlatmasıyla, soyunma odalarıyla şehrimize yakışır bir spor merkezi olacak ve gençlerimizin hizmetine sunulacak. Bu bağlamda bir kez daha vurgulamak istiyorum, amatör spor kulüplerine olan desteğimiz artarak devam edecek. Her zaman söylüyorum, gençlerimiz bizim geleceğimiz, onlar ne isterse biz onu yaparız" dedi. - ÇORUM

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Oğuzhan Kaya, Milletvekili, gençlik, Çorum, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bakanlık 5 milyon ödenek aktardı Nazmi Avluca semt sahasının zeminin yenilenecek - Son Dakika


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