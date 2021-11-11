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BAL 3. Grup'ta Talasgücü lider - Son Dakika

BAL 3. Grup'ta Talasgücü lider

11.11.2021 08:46
BAL 3. Grup'ta Talasgücü lider

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele veren Kayseri ekipleri ikinci haftayı karlı kapattı.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele veren Kayseri ekipleri ikinci haftayı karlı kapattı. Kayseri derbisini kazanan Talasgücü Belediyespor ise haftayı zirvede noktaladı.

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup'ta yer alan Talasgücü Belediyespor, Develispor, Emar Grup ve Yahyalıspor ikinci hafta maçlarını oynadılar. Kayseri'de oynanan maçta Talasgücü Belediyespor, rakibi Develispor'u 1-0 mağlup ederken, Emar Grup sahasında Abdulvahabigazispor'u 2-0 yendi. Yahyalıspor da deplasmanda Elbistanspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. 2 hafta sonrasında oluşan puan durumunda Talasgücü Belediyespor 6 puanla zirvede, Kayseri Emar Grup Futbol takımı da 6 puanla ikinci sırada yer aldı.

Ligin 3.haftasında Talasgücü Belediyespor deplasmanda Ardın Yeşildağ ile karşılaşacak. Yahyalıspor ise sahasında Ürgüpspor'u konuk edecek. Kayseri'de bir derbi maçı daha oynanacak. Develispor ile Kayseri EMAR bu hafta karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ

BAL 3. Grup'ta Talasgücü lider

Amatör Lig, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor BAL 3. Grup'ta Talasgücü lider - Son Dakika Spor


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