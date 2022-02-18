BAL'da Elazığ derbisi

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grubun 12. haftasında Yolspor ile Kovancılarspor Elazığ derbisinde karşı karşıya gelecek.

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grupta 12. hafta maçları oynanacak. 12. hafta Elazığ derbisine de sahne olacak. Yolspor ile Kovancılarspor, 20 Şubat Pazar günü saat 13.00'da kozlarını paylaşacak. Gençlik Merkezi sentetik sahada oynanacak olan maçı Berat Buğra Çelik yönetecek. Bir diğer Elazığ temsilcisi grup lideri D. Fırat Üniversitesi GSK ise 12. hafta maçında Dersimspor'la deplasmanda karşılaşacak. 20 Şubat Pazar günü saat 13.00'da Tunceli Atatürk Stadında seyircisiz oynanacak olan maçı Göktan Demeli yönetecek. - ELAZIĞ