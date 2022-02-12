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BAL: Fırat Üniversitesi: 1 Çınar Belediyespor: 0 - Son Dakika

BAL: Fırat Üniversitesi: 1 Çınar Belediyespor: 0

12.02.2022 19:37
BAL: Fırat Üniversitesi: 1 Çınar Belediyespor: 0

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup'un 11. haftası'nda Fırat Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü, evinde konuk ettiği Çınar Belediyespor'u 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup'un 11. haftası'nda Fırat Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü, evinde konuk ettiği Çınar Belediyespor'u 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Fırat Üniversitesi GSK, Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup'un 11. haftası'nda Çınar Belediyespor'u konuk etti. Gençlik Merkezi Sentetik Saha'da oynanan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda daha etkili olan bordo-beyazlılar, aradığı golü 82. dakikada buldu. Ceza yayı üzerinde kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Okan Destegül, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı ve takımını öne geçirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca Fırat Üniversitesi GSK, 3 puanı hanesine yazdırdı. Puanını 25'e yükselterek liderliğini sürdüren bordo-beyazlılar, 12. haftada Dersimspor'la deplasmanda karşılaşacak. - ELAZIĞ

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Fırat Üniversitesi, Amatör Lig, gençlik, Çınar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor BAL: Fırat Üniversitesi: 1 Çınar Belediyespor: 0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: BAL: Fırat Üniversitesi: 1 Çınar Belediyespor: 0 - Son Dakika
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