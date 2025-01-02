Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Milli Sporcularla Sözleşme Yeniledi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Milli Sporcularla Sözleşme Yeniledi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Milli Sporcularla Sözleşme Yeniledi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, milli boksör Esra Yıldız Kahraman ile sözleşme yenileyip, milli taekwondocu Nafia Kuş Aydın'ı kadroya kattıklarını açıkladı. Bu adım, Balıkesir'in olimpiyat madalyası bulunan tek kulüp ve belediye olmasını sağlayacak.

02.01.2025 21:42  Güncelleme: 21:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, milli boksör Esra Yıldız Kahraman'la sözleşme yenilediklerini açıklarken milli taekwondocu Nafia Kuş Aydın'ı da kadrosuna dahil ettiklerini söyledi. Akın, "Bu sözleşme ile Türkiye'de 3 farklı branşta olimpiyat madalyası bulunan tek kulüp ve belediye olacağız" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye spor Kulübü, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Olimpiyatlarda elde ettikleri başarılar ile gururlandıran milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, milli boksör Esra Yıldız Kahraman'la sözleşmelerini yenileyen Balıkesir BŞB, milli taekwondocu Nafia Kuş Aydın'ı da kadrosuna kattı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda gerçekleşen imza törenine Başkan Akın'ın yanı sıra Yasemin Adar Yiğit, Esra Yıldız Kahraman, Nafia Kuş Aydın, Gençlik Spor Hizmetleri Daire Başkanı Uğur Baysal, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Burç Özoğuz, sporcular ve davetliler katıldı.

"Tek kulüp ve belediyeyiz"

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak Yasemin Adar Yiğit ve Esra Yıldız Kahraman ile sözleşmeyi yenilediklerini söyleyen Akın, milli taekwondocu Nafia Kuş Aydın'ı da kadrolarına kattıklarını söyledi. Bunun gurur verici olduğunu belirten Akın, "Bu sözleşme ile Türkiye'de 3 farklı branşta olimpiyat madalyası bulunan tek kulüp ve belediye olacağız. Güreşte Yasemin, boksta Esra, taekwondoda Nafia ile kendi alanlarının en prestijli ödüllerine sahip isimlerin yuvası olacağız. Başarılı sporcularımızla kentimizin sportif kimliğine güç katarak madalyalarımızın sayısını artırmakta kararlıyız" şeklinde konuştu.

"Hedef sporla barışık bir kent olmak"

Balıkesir'i sporla barışık bir kent haline getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Akın, Balıkesir'in hem sporlarıyla ve sporcularıyla da öne çıkması gerektiğini belirtti. Geleneksel spor dallarında Balıkesir'in güçlü bir kültürel geçmişi olduğunu söyleyen Akın, "Birlik Başkanlığını yürüttüğüm yağlı güreşlerin kalbi burada atıyor. Ama yağlı güreşlerimizde de istediğimizi alamıyoruz. Onun içinde mesai arkadaşlarımla birlikte detaylı bir çalışma programa başlıyoruz. Doğayla bütünleşik sporların merkezi olabilecek bir coğrafyada yaşıyoruz. Her şeyden önemlisi Balıkesir'de yaşayan, kalbi sporla çarpan çocuklarımızın ve gençlerimizin enerjisi var. Bu çocukları, gençleri arayıp bulmak, yeteneklerini yönlendirmek ve spora kazandırmak bizim görevimiz" diye konuştu.

"Balıkesir takımı kuracağız"

Gerekli ayni ve nakdi desteklerin sağlandığına değinen Akın, sporda "Balıkesir Takımı"nı kuracaklarını açıkladı. Detayları paylaşan Akın, "Bu takımın içinde Balıkesir'in çocukları, gençleri, kadınları, ileri yaş grupları olacak. Amatörler ve profesyoneller olacak. ve elbette takımımızda Esra, Nafia ve Yasemin olacak. Onlar başarılarıyla Balıkesir takımına ilham verecek, yol gösterecekler. Balıkesir'i olimpiyatlarda, dünya şampiyonalarında temsil edecekler. Bugün imzalanan sözleşmenin yeni yılın ilk günlerinde Balıkesir adına çok önemli ve umut verici bir adım olduğunu düşünüyorum. 2025'te spor da dahil her anlamda çok daha güçlü bir Balıkesir göreceğiz" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Yasemin Adar Yiğit, Yerel Haberler, Esra Yıldız, Ahmet Akın, Politika, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Milli Sporcularla Sözleşme Yeniledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:06 Adana’da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı Adana'da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı
22:40 Ferdi Tayfur’un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik
20:43 13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı İşte Ferdi Tayfur’un film gibi hayatı 13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı! İşte Ferdi Tayfur'un film gibi hayatı
20:16 AK Partili Şamil Tayyar’dan ’Ahmet Türk’ sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Ahmet Türk' sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu?
18:29 DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
09:52 Altın iğne ile cilt yenileme: Hangi cilt tiplerine uygulanabilir, kimler yaptırmamalı Altın iğne ile cilt yenileme: Hangi cilt tiplerine uygulanabilir, kimler yaptırmamalı?
09:49 Rusya’ya kaçan Esad’a suikast girişimi: Zehirle öldürmeye çalıştılar Rusya'ya kaçan Esad'a suikast girişimi: Zehirle öldürmeye çalıştılar
09:47 İşte memur ve emekliler için en güçlü zam senaryoları İşte memur ve emekliler için en güçlü zam senaryoları
09:35 Galatasaray, Milan Skriniar’ı bitirmek üzere Galatasaray, Milan Skriniar'ı bitirmek üzere
09:25 Altın fiyatları yeni yıla ivmeyle başladı Altın fiyatları yeni yıla ivmeyle başladı
09:22 ’’AK Part’den hiç kopmadım’’ diyen Ahmet Davutoğlu’ndan yeni açıklama ''AK Part'den hiç kopmadım'' diyen Ahmet Davutoğlu'ndan yeni açıklama
09:11 Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor 20 Ocak’ta görüşmek üzere Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor! 20 Ocak'ta görüşmek üzere
09:09 Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor
09:00 Sibel Taşçıoğlu, ’Müslüman noel kutlamaz’ yorumuna yanıt verdi Sibel Taşçıoğlu, 'Müslüman noel kutlamaz' yorumuna yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 02:04:53. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Milli Sporcularla Sözleşme Yeniledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.