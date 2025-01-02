Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Milli Sporcularla Sözleşme Yeniledi - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Milli Sporcularla Sözleşme Yeniledi

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Milli Sporcularla Sözleşme Yeniledi

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, olimpiyatlarda başarılar elde eden milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit ve milli boksör Esra Yıldız Kahraman'la sözleşme yenileyip, milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın'ı kadrosuna kattı. Başkan Ahmet Akın, Balıkesir’i spor alanında daha da güçlendireceklerini belirtti.

02.01.2025 16:38  Güncelleme: 16:39
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BALIKESİR Büyükşehir Belediye spor Kulübü, olimpiyatlarda elde ettikleri başarılar ile ülkemizi gururlandıran Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit ve Milli boksör Esra Yıldız Kahraman'la sözleşme yenilerken, Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın'ı da kadrosuna kattı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasında gerçekleşen imza törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yanı sıra Yasemin Adar Yiğit, Esra Yıldız Kahraman, Nafia Kuş Aydın, Gençlik Spor Hizmetleri Daire Başkanı Uğur Baysal, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Burç Özoğuz, sporcular ve davetliler katıldı.

AHMET AKIN: TEK KULÜP VE BELEDİYEYİZ

Kulübe bir olimpiyatlarda derece yapan milli sporcu daha kazandırmanın gurur verici olduğunu belirten Ahmet Akın, "Bu sözleşme ile Türkiye'de 3 farklı branşta olimpiyat madalyası bulunan tek kulüp ve belediye olacağız. Güreşte Yasemin, boksta Esra, tekvandoda Nafia ile kendi alanlarının en prestijli ödüllerine sahip isimlerin yuvası olacağız. Başarılı sporcularımızla kentimizin sportif kimliğine güç katarak madalyalarımızın sayısını artırmakta kararlıyız" şeklinde konuştu.

"BALIKESİR TAKIMI KURACAĞIZ"

Gerekli desteklerin sağlandığına değinen Akın, sporda 'Balıkesir Takımı' kuracaklarını söyleyerek, "Bu takımın içinde Balıkesir'in çocukları, gençleri, kadınları, ileri yaş grupları olacak. Amatörler ve profesyoneller olacak. ve elbette takımımızda Esra, Nafia ve Yasemin olacak. Onlar başarılarıyla Balıkesir Takımı'na ilham verecek, yol gösterecekler. Balıkesir'i olimpiyatlarda, dünya şampiyonalarında temsil edecekler. Bugün imzalanan sözleşmenin yeni yılın ilk günlerinde Balıkesir adına çok önemli ve umut verici bir adım olduğunu düşünüyorum. 2025'te spor da dahil her anlamda çok daha güçlü bir Balıkesir göreceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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