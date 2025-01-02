Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Milli Sporcularla Sözleşme Yeniledi

Spor

AHMET AKIN: TEK KULÜP VE BELEDİYEYİZ

Kulübe bir olimpiyatlarda derece yapan milli sporcu daha kazandırmanın gurur verici olduğunu belirten Ahmet Akın, "Bu sözleşme ile Türkiye'de 3 farklı branşta olimpiyat madalyası bulunan tek kulüp ve belediye olacağız. Güreşte Yasemin, boksta Esra, tekvandoda Nafia ile kendi alanlarının en prestijli ödüllerine sahip isimlerin yuvası olacağız. Başarılı sporcularımızla kentimizin sportif kimliğine güç katarak madalyalarımızın sayısını artırmakta kararlıyız" şeklinde konuştu.

"BALIKESİR TAKIMI KURACAĞIZ"

Gerekli desteklerin sağlandığına değinen Akın, sporda 'Balıkesir Takımı' kuracaklarını söyleyerek, "Bu takımın içinde Balıkesir'in çocukları, gençleri, kadınları, ileri yaş grupları olacak. Amatörler ve profesyoneller olacak. ve elbette takımımızda Esra, Nafia ve Yasemin olacak. Onlar başarılarıyla Balıkesir Takımı'na ilham verecek, yol gösterecekler. Balıkesir'i olimpiyatlarda, dünya şampiyonalarında temsil edecekler. Bugün imzalanan sözleşmenin yeni yılın ilk günlerinde Balıkesir adına çok önemli ve umut verici bir adım olduğunu düşünüyorum. 2025'te spor da dahil her anlamda çok daha güçlü bir Balıkesir göreceğiz" dedi.