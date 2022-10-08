Balıkesirspor 2'de 2 hedefinde

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 4 maçlık yenilgi serisi sonrası hafta içinde evinde Kırşehir FSK'yı 1-0 yenerek 7 puana ulaşan ve düşme hattından kurtulan Baynet İnşaat Balıkesirspor, yarın deplasmanda 13 puanlı Serik Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Serik İsmail Oğan Stadı'nda oynanacak maç saat 15.00'te başlayacak. Kırmızı-beyazlılarda dün göreve getirilen teknik direktör Uğur Balcıoğlu ilk sınavına çıkacak. Balıkesirspor kazanarak 2'de 2 yapıp ilk deplasman galibiyetini elde etmeyi hedefleyecek.
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