Balıkesirspor 2'de 2 hedefinde - Son Dakika
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Balıkesirspor 2'de 2 hedefinde

08.10.2022 11:09
Balıkesirspor 2'de 2 hedefinde

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 4 maçlık yenilgi serisi sonrası hafta içinde evinde Kırşehir FSK'yı 1-0 yenerek 7 puana ulaşan ve düşme hattından kurtulan Baynet İnşaat Balıkesirspor, yarın deplasmanda 13 puanlı Serik Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 4 maçlık yenilgi serisi sonrası hafta içinde evinde Kırşehir FSK'yı 1-0 yenerek 7 puana ulaşan ve düşme hattından kurtulan Baynet İnşaat Balıkesirspor, yarın deplasmanda 13 puanlı Serik Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Serik İsmail Oğan Stadı'nda oynanacak maç saat 15.00'te başlayacak. Kırmızı-beyazlılarda dün göreve getirilen teknik direktör Uğur Balcıoğlu ilk sınavına çıkacak. Balıkesirspor kazanarak 2'de 2 yapıp ilk deplasman galibiyetini elde etmeyi hedefleyecek.


- Balıkesir
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Balıkesirspor'un yeni teknik direktörü Uğur Balcıoğlu oldu Balıkesirspor'un yeni teknik direktörü Uğur Balcıoğlu oldu Balıkesirspor kendine geldi Balıkesirspor kendine geldi
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Kırşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesirspor 2'de 2 hedefinde - Son Dakika

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