Balıkesirspor'dan Bilet Kampanyası - Son Dakika
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Balıkesirspor'dan Bilet Kampanyası

Balıkesirspor\'dan Bilet Kampanyası

Balıkesirspor, Play-Off finali öncesi bilet kampanyası başlattı. Başkan Bekki birlik çağrısı yaptı.

11.05.2025 13:09
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BALIKESİR,

3'üncü Lig 2'nci Grup'taki Play-Off grup finalinde Mazıdağı Fosfatspor'la eşleşen Balıkesirspor, 2'nci Lig yolunda rakibiyle iç sahada oynayacağı rövanş karşılaşması öncesi bilet kampanyası başlattı. Grupta son hafta şampiyonluğa ulaşan Muğlaspor'u yenerek Play-Off'a kalan Mazıdağı, Play-Off'ta da saha dezavantajına rağmen ilk turda Amasyaspor'u, ikinci turda Silivrispor'u elemeyi başardı. Rakibiyle 15 Mayıs'ta deplasmanda, 19 Mayıs'taki rövanşta evinde karşılaşıp finale kalmaya çalışacak Balıkesirspor'da Başkan Abdullah Bekki, "Gün birlik olma günü" açıklamasını yaptı.

"Tarihi bir mücadelenin eşiğindeyiz" diyen Başkan Bekki, "Bu yolculukta her birimizin katkısı, takımımıza ilham ve güç verecek! Zorlu bir dönemden geçen takımımızın en büyük gücü, her zaman bu şehrin vefalı insanları olmuştur. Tribünlerde yükselen her tezahürat, yeşil sahada gösterilen her mücadeleyi daha anlamlı kılıyor. Şehrimizin ve vefalı taraftarlarımızın birlik ve beraberlik içindeki desteğine en çok ihtiyaç duyduğumuz bir süreçteyiz. Yönetim kurulumuzun aldığı karar neticesinde, 'Biletler sadece bir bilet değil, kulübümüze bir destek' anlayışı içinde rövanş maçında açık tribün 500, kapalı bin TL olarak belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Başkan Bekki, "Mevcut kombine biletler geçerli olmayacaktır. Bu maç, sadece 90 dakikalık bir oyun değil, Balıkesir'e sahip çıkma zamanıdır. Sahadaki 11 futbolcudan daha fazlası olmaya, tribünleri doldurarak Balıkesirspor'un yanında dimdik durmaya davet ediyoruz. Onur ve aidiyet olgusunu pekiştirmek ve zorlu süreçteki final yürüyüşümüzün adımlarını daha sağlam atabilmek adına, gelin, geleceğimiz için omuz omuza verelim! Çünkü başka Balıkesirspor yok! Çünkü bu takım bizim; onun zaferi bizim zaferimiz, acısı bizim acımızdır! Çünkü aidiyet, tribünde doğar, yüreklerde büyür, tarihe yazılır! Çünkü evimiz dediğimiz o stadyum ancak sizinle bir kale ancak sizinle bir aile yuvası olur! Balıkesirspor'un yalnız olmadığını tüm Türkiye'ye gösterelim!" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Balıkesirspor'dan Bilet Kampanyası - Son Dakika

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