Balkan Şampiyonu Türkiye

Spor Tırmanış (Bouldering) Balkan Şampiyonası, İstanbul'un ev sahipliğinde yapıldı.
Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyona Inventist Akademi'de düzenlendi.
Organizasyonda 2 altın ve 4 gümüş madalya kazanan milliler, takım halinde Balkan şampiyonu oldu.
Spor Tırmanış Balkan Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcular şunlar:
Genç kadınlar: Selin Manka (Altın), Zeliha El (Gümüş)
Genç erkekler: Muhammed Oğuz Kağanoğlu (Gümüş)
Genç A kadınlar: Melis Pehlivan (Gümüş)
Genç A erkekler: Mustafa Sacit Sümer (Altın), Ege Duman (Gümüş)
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