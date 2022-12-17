Galatasaray'ın istediği dünya yıldızından hayal kırıklığı yaratan cevap!

Galatasaray'da Memphis Depay için yürütülen çalışmanın ilk etabı olumsuz sonuçlandı. Hollandalı yıldız için bir süredir nabız yoklayan Sarı-Kırmızılılar, futbolcunun tavrı yüzünden beklemeye çekildi.
Sezon sonunda serbest kalacak Depay, Barcelona'da formaya hasret kaldı. Ancak Hollandalı futbolcu, Türkiye'ye sıcak bakmıyor. Mundo Deportivo'daki habere göre; Depay gelmek istemediğini iletti.
Sezon sonunda serbest kalacak Memphis Depay, La Liga'da 2, Şampiyonlar Ligi'nde 1 maça çıktı. Barcelona oyuncudan para kazanmak için Galatasaray'ın işlerini kolaylaştırabilir.
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