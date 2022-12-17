Galatasaray'ın istediği dünya yıldızından hayal kırıklığı yaratan cevap! - Son Dakika
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Galatasaray'ın istediği dünya yıldızından hayal kırıklığı yaratan cevap!

17.12.2022 00:29

Barcelona'da gözden çıkarılan Memphis Depay için bir süredir nabız yoklayan Galatasaray, beklemediği bir yanıtla karşılaştı. Depay, Süper Lig'e gelmek istemediğini ifade etti.

Galatasaray'da Memphis Depay için yürütülen çalışmanın ilk etabı olumsuz sonuçlandı. Hollandalı yıldız için bir süredir nabız yoklayan Sarı-Kırmızılılar, futbolcunun tavrı yüzünden beklemeye çekildi.

SERBEST KALACAK

Sezon sonunda serbest kalacak Depay, Barcelona'da formaya hasret kaldı. Ancak Hollandalı futbolcu, Türkiye'ye sıcak bakmıyor. Mundo Deportivo'daki habere göre; Depay gelmek istemediğini iletti.

FORMAYA HASRET

Sezon sonunda serbest kalacak Memphis Depay, La Liga'da 2, Şampiyonlar Ligi'nde 1 maça çıktı. Barcelona oyuncudan para kazanmak için Galatasaray'ın işlerini kolaylaştırabilir.

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Galatasaray, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın istediği dünya yıldızından hayal kırıklığı yaratan cevap! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın istediği dünya yıldızından hayal kırıklığı yaratan cevap! - Son Dakika
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