Barcelona, Deportivo deplasmanında 5-1 kazandı ve liderliğini sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
LaLiga'nın 14. haftasında Barcelona, deplasmanda Deportivo'yu 5-1 mağlup etti. Raphinha'nın hat-trick yaptığı maçta Barcelona puanını 39'a çıkararak Atletico Madrid'in 5, Real Madrid'in 6 puan önünde liderliğini sürdürdü; Deportivo 15 puanla 13. sırada yer aldı.
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 14. haftasında Barcelona, deplasmanda Deportivo'yu 5-1 mağlup etti.
Katalan ekibine ligde üst üste dördüncü galibiyetini getiren golleri 2. dakikada Lamine Yamal, 20. dakikada Dani Olmo, 50, 83 ve 90+1. dakikalarda Raphinha attı.
Ev sahibi ekibin tek golünü 9. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang kaydetti.
Barcelona, bu sonuçla puanını 39'a çıkardı ve en yakın takipçileri Atletico Madrid'in 5, Real Madrid'in 6 puan önünde liderliğini sürdürdü. Deportivo ise 15 puanla 13. sırada yer aldı.
Kaynak: AA
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