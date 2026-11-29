İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 14. haftasında Barcelona, deplasmanda Deportivo'yu 5-1 mağlup etti.

Katalan ekibine ligde üst üste dördüncü galibiyetini getiren golleri 2. dakikada Lamine Yamal, 20. dakikada Dani Olmo, 50, 83 ve 90+1. dakikalarda Raphinha attı.

Ev sahibi ekibin tek golünü 9. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang kaydetti.

Barcelona, bu sonuçla puanını 39'a çıkardı ve en yakın takipçileri Atletico Madrid'in 5, Real Madrid'in 6 puan önünde liderliğini sürdürdü. Deportivo ise 15 puanla 13. sırada yer aldı.