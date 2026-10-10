Barcelona'da Hansi Flick'ten Galatasaray maçı için açıklama: Dünyanın en gürültülü... - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Barcelona'da Hansi Flick'ten Galatasaray maçı için açıklama: Dünyanın en gürültülü...

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Barcelona\'da Hansi Flick\'ten Galatasaray maçı için açıklama: Dünyanın en gürültülü...
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, salı günü oynanacak Galatasaray maçı hakkında konuştu. Alman teknik adam, sarı-kırmızılı taraftarların oluşturacağı atmosfere dikkat çekerek ''Dünyanın en gürültülü stadyumunda oynayacağız'' dedi.

İspanya La Liga 8. hafta maçında Barcelona, sahasında ağırladığı Getafe'yi 3-0 mağlup etti. Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü oynanacak Galatasaray maçı hakkında konuştu. 

"DÜNYANIN EN GÜRÜLTÜLÜ STADYUMUNDA OYNAYACAĞIZ"

Galatasaray taraftarının oluşturacağı atmosfer hakkında yorum yapan deneyimli teknik adam Hansi Flick, "Salı günü Galatasaray ile karşılaşacağız. Dünyanın en gürültülü stadyumunda oynayacağız. Buna hazırlanmamız gerekiyor. Bu Şampiyonlar Ligi, farklı. Şampiyonlar Ligi'ndeki her takım çok iyi." dedi.

"OSIMHEN GİBİ HARİKA BİR FORVETLERİ VAR"

Victor Osimhen'e ayrı bir parantez açan Flick, "Galatasaray'ın Osimhen gibi harika bir forveti var, gerçekten harika bir kadroları var. Bu maça hazır olmalıyız. Galatasaray'a karşı en iyi futbolumuzu oynamalıyız." sözlerini sarf etti. 

İlkay Gündoğan'dan Barcelona maçı öncesi olay sözler: Niye hazır olayım?İlkay Gündoğan'dan Barcelona maçı öncesi olay sözler: Niye hazır olayım?
UEFA Şampiyonlar LigiGalatasarayBarcelonaLa LigaFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa Naz Mustafa Naz:
    hoparlorden islik sesi verilen duyanin en gurultulu stadi .adam dogru demis 2 3 Yanıtla
  • Ender Murat Ender Murat:
    Rahat ol hakem halil.umut mêler degil osimenin dokundugunda 40 takla atamaz 2 1 Yanıtla
  • Salim KARAKAYA Salim KARAKAYA:
    evet hoparlörler ile… 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli’den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır Bahçeli'den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
İspanya, Galatasaray’ı konuşuyor Osimhen için atılan manşet dikkat çekici İspanya, Galatasaray'ı konuşuyor! Osimhen için atılan manşet dikkat çekici
Aziz Yıldırım’ın 50 milyon euro verip alamadığı yıldız ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın 50 milyon euro verip alamadığı yıldız ortaya çıktı
Nihat Kahveci’den Rafael Leao için dikkat çeken iddia Nihat Kahveci'den Rafael Leao için dikkat çeken iddia
Kendini kiralayıp çuvalla para kazanıyor Kendini kiralayıp çuvalla para kazanıyor
Suudi Arabistan’da peş peşe saldırılar Havalimanı boşaltıldı Suudi Arabistan'da peş peşe saldırılar! Havalimanı boşaltıldı
22:40
Aston Villa’da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık
Aston Villa'da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık
22:20
Bir açıldı pir açıldı İrfan Can Kahveci zirvede tek başına
Bir açıldı pir açıldı! İrfan Can Kahveci zirvede tek başına
22:13
Marmara Denizi’nde 3.5 büyüklüğünde deprem İstanbul’da da hissedildi
Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
22:03
Asensio’dan sakatlık açıklaması
Asensio'dan sakatlık açıklaması
21:53
Riyad Havalimanı saldırısının ardından Trump konuştu
Riyad Havalimanı saldırısının ardından Trump konuştu
21:24
Ederson kalesini yine gole kapattı
Ederson kalesini yine gole kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 23:16:12. #.0.2#
SON DAKİKA: Barcelona'da Hansi Flick'ten Galatasaray maçı için açıklama: Dünyanın en gürültülü... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei