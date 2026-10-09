Barış Alper Yılmaz'ın kabus sezonu geri döndü - Son Dakika
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Barış Alper Yılmaz'ın kabus sezonu geri döndü

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Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla gol ve asist üretemezken, kariyerinde benzer bir dönemi son olarak 2023-24 sezonunda yaşamıştı.

Galatasaray’ın hücum hattındaki en önemli kozlarından biri olan Barış Alper Yılmaz, bu sezona beklentilerin bir hayli uzağında başladı.

SKORA KATKISI HENÜZ YOK

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray forması altında 6’sı Süper Lig, 1’i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 7 resmi mücadelede görev aldı ancak bu karşılaşmaların hiçbirinde gol veya asist üretemedi. Sadece kulüp kariyerinde değil, A Milli Takım’ın Uluslar Ligi’nde oynadığı maçlarda da beklentilerin altında kalan başarılı kanat oyuncusu, her iki kulvarda da eleştirilerin hedefi haline geldi.

Barış Alper Yılmaz'ın kabus sezonu geri döndü

BENZER ŞANSSIZLIĞI 2 SEZON ÖNCESİNDE DE YAŞAMIŞTI

Milli futbolcunun skor üretemeden sezona başladığı son dönem 2023-2024 sezonu olmuştu. Söz konusu sezonda ilk 19 hafta boyunca gol ve asist katkısı sağlayamayan Barış Alper, ilk asistini ancak 20. haftadaki Kayserispor maçında yapabilmişti. Sezondaki ilk golünü ise 23. haftada Gaziantep FK ağlarına göndermişti.

Barış Alper Yılmaz'ın kabus sezonu geri döndü

GÖZLER KASIMPAŞA MAÇINDA

Bu akşam oynanacak Kasımpaşa maçı öncesinde form grafiği merakla takip edilen Barış Alper Yılmaz, ilk golünü atarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Barış Alper YılmazGalatasarayFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • ARSLANOĞLU Hakan ARSLANOĞLU Hakan:
    Saha da en ufak dokunmada kendini yerden yere atar, yuvarlanır, sağlık görevlilerini boş yere yorar. 2 0 Yanıtla
  • ahmet kasap ahmet kasap:
    bu adama para verip top oynatıyorsunuz diyecek söz yok 0 0 Yanıtla
    Hakan Ercan Hakan Ercan:
    Adam derken 0 0
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SON DAKİKA: Barış Alper Yılmaz'ın kabus sezonu geri döndü - Son Dakika
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