Barış için yapılan maçta Galatasaray kaybetti, dostluk kazandı! - Son Dakika
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Barış için yapılan maçta Galatasaray kaybetti, dostluk kazandı!

14.04.2022 19:20

Galatasaray ve Dinamo Kiev, Ukrayna'da yaşanan savaştan zarar gören çocuklara yardım için "Barış için maç" sloganıyla Nef Stadı'nda özel maçta karşılaştı. Mücadeleyi Ukrayna ekibi 3-1 kazandı.

Galatasaray ve Dinamo Kiev, Ukrayna'da yaşanan savaştan zarar gören çocuklara yardım için "Barış için maç" sloganıyla Nef Stadı'nda özel maçta karşılaştı. Mücadeleyi Ukrayna ekibi 3-1 kazandı.

Barış için maç yaptılar! Galatasaray kaybetti, dostluk kazandı

GALATASARAY'IN TEK GOLÜ BARIŞ'TAN

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev, 15. dakikada Buyalskiy'nin golüyle öne geçti. Besedin, 28. dakikada skoru 2-0'a getirdi. Galatasaray, 56. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası dışından attığı golle farkı 1'e indirdi. Viktor Tsygankov, 80. dakikada maçın skorunu belirledi.

Barış için maç yaptılar! Galatasaray kaybetti, dostluk kazandı
Barış için maç yaptılar! Galatasaray kaybetti, dostluk kazandı
Barış için maç yaptılar! Galatasaray kaybetti, dostluk kazandı
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Son dakika haber! Galatasaray, savaş mağduru çocuklar için Dinamo Kiev ile özel maçta karşılaştı Son dakika haber! Galatasaray, savaş mağduru çocuklar için Dinamo Kiev ile özel maçta karşılaştı Galatasaray ile Dinamo Kiev, Ukrayna'daki çocuklara yardım için özel maç yaptı Galatasaray ile Dinamo Kiev, Ukrayna'daki çocuklara yardım için özel maç yaptı

Dinamo Kiev, Galatasaray, Ukrayna, Nef, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Barış için yapılan maçta Galatasaray kaybetti, dostluk kazandı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Barış için yapılan maçta Galatasaray kaybetti, dostluk kazandı! - Son Dakika
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