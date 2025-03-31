Barkan Cem Aykut'tan Rekor - Son Dakika
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Spor

Barkan Cem Aykut'tan Rekor

Yakın Doğu Koleji öğrencisi Barkan Cem Aykut, Türkiye Finallerinde iki yüzme rekoru kırdı.

31.03.2025 14:33
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Yakın Doğu Koleji öğrencisi Barkan Cem Aykut, Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu'nda hazırlandığı Okul Sporları Türkiye Finallerinde, 50 metre ve 100 metre kurbağalama kategorilerinde KKTC uzun kulvar okul sporları rekorlarını kırdı.

Yakın Doğu Koleji 10'uncu sınıf öğrencisi Barkan Cem Aykut, Rize'de düzenlenen Okul Sporları Türkiye Finallerinde büyük bir başarıya daha imza attı. Barkan Cem Aykut, 50 metre kurbağalama ve 100 metre kurbağalama yarışlarında aldığı derecelerle, KKTC uzun kulvar okul sporları rekorlarını kırdı.

Türkiye genelinden 170 ferdi sporcu ve 17 takımın mücadele ettiği turnuvada, KKTC'den 16 sporcu yer aldı. Barkan Cem Aykut, 50 metre kurbağalama yarışını 00: 32.23'lük derece ile, 100 metre kurbağalama yarışını ise 01: 10.85'lik derecelerle tamamlayarak rekor kırdı. Katıldığı yarışlara Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu'nda hazırlanan Barkan Cem Aykut, yeni yarışlar için çalışmalarını sürdürüyor.

"Şampiyonlar yetiştirmeye devam edeceğiz"

Genç sporcuyu turnuvaya hazırlayan Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu Müdürü Avni Cankurt, Barkan Cem Aykut'un disiplinli çalışmaları ve özverili antrenmanları sayesinde yüzme branşında elde ettiği rekorlarla potansiyelini ortaya koymaya devam ettiğini söyledi. "Barkan Cem Aykut'un başarıları; bireysel yeteneklerinin yanında, Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu'nun sporcularına kattığı değeri de bir kez daha kanıtladı" diyen Cankurt, Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu'nun modern altyapısı ve bilimsel antrenman metotlarıyla sporculara en üst düzeyde çalışma imkanı sunduğunu ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye, Eğitim, Spor, Rize, Son Dakika

Son Dakika Spor Barkan Cem Aykut'tan Rekor - Son Dakika

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