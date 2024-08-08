Başakpınarspor, yeni antrenörü Sami Kale ile anlaştı - Son Dakika
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Başakpınarspor, yeni antrenörü Sami Kale ile anlaştı

Başakpınarspor, yeni antrenörü Sami Kale ile anlaştı

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Başakpınarspor, antrenör Sami Kale ile anlaşma sağladı. Yeni sezona hazırlanan takım, iç ve dış transfer çalışmalarına başladı.

08.08.2024 11:00
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Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Başakpınarspor Antrenör Sami Kale ile anlaştı.

2024-2025 futbol sezonun başlamasına sayılı günler kala Kayseri Süper Amatör Küme'de hareketlilik başladı. Geride kalan sezonun ardından Antrenör Orhan Uluçay ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Başakpınarspor'un yeni antrenörü Sami Kale oldu. Lacivert-beyazlılar antrenör Sami Kale ile anlaşmanın ardından iç ve dış transfer çalışmalarına başladı.

Başakpınarspor Kulübü'nden yapılan paylaşımda; "2024-2025 sezonu için Sami Kale hocamız ile anlaşmış bulunmaktayız. Her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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