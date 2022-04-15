Başakşehir, Altay'a konuk olacak - Son Dakika
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Başakşehir, Altay'a konuk olacak

15.04.2022 11:28
Başakşehir, Altay'a konuk olacak

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 33. haftasında Altay'a konuk olacak.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 33. haftasında Altay'a konuk olacak. İstanbul ekibi, kazanarak galibiyet serisine devam etmek istiyor.

Süper Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir, yarın saat 16.00'da Altay'a konuk olacak. Ligde son iki karşılaşmadan galibiyet ile ayrılan turuncu-lacivertliler, 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile topladığı 53 puanla 4. sırada yer alıyor. Ev sahibi Altay ise 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 19 mağlubiyet ile aldığı 29 puanla 17. basamakta bulunuyor.

Süper Lig'de 2. randevu

Başakşehir, İzmir temsilcisi Altay ile Süper Lig'de ikinci maçına çıkacak. Taraflar arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka golsüz sonuçlanmıştı.

9 oyuncu ceza sınırında

Başakşehir'de sarı kart cezalısı Mahmut Tekdemir forma giyemeyecek. İstanbul ekibinde Fredrik Gulbrandsen, Hasan Ali Kaldırım ve Salih Uçan ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda Süper Lig'de bir sonraki hafta oynanacak Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Sarper Barış Saka düdük çalacak

Alsancak Stadyumu'nda yarın saat 16.00'da oynanacak mücadelenin hakemi Sarper Barış Saka olacak. Saka'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakemlik görevini Yusuf Ziya Gündüz üstlenecek. - İSTANBUL

Başakşehir, Altay'a konuk olacak

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Kaynak: İHA

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