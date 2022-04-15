Başakşehir, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

Başakşehir, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı

15.04.2022 13:36
Başakşehir, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 33. haftasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 33. haftasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında İzmir deplasmanında Altay'a konuk olacak Başakşehir, bu maçın hazırlıklarını Fatih Terim Tesisleri'nde bugün yaptığı antrenman ile tamamladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, bugün öğleden sonra İzmir'e hareket edecek ve Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 33. haftasında yarın saat 16.00'da Altay'a konuk olacak. - İSTANBUL

Başakşehir, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı
Başakşehir, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı
Başakşehir, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı

YORUMLAR
500
Medipol Başakşehir, yarın Altay'a konuk olacak Medipol Başakşehir, yarın Altay'a konuk olacak Altay'ın rakibi Medipol Başakşehir Altay'ın rakibi Medipol Başakşehir

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başakşehir, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


Son Dakika
13:35 Yeni Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir oldu!
13:32 Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacak" iddialarına yanıt verdi
13:23 Pompalı tüfekle dehşet saçtı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
13:21 Motorine yeni bir zam! Fiyat 22 lirayı aşacak
13:13 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu
12:54 Kokoreççi dükkanını soyup kameralara el sallamıştı! Pişkin hırsız yakayı ele verdi
12:33 Trafik sigortasında yeni zam! Artık her ay otomatik zamlanacak
12:33 Çiçeği burnunda baba Kıvanç Tatlıtuğ heyecanını paylaştı: Kurt Efe'mizi sağlıkla kucağımıza aldık
12:30 "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş'un, eski sevgilisinin çıplak görüntülerini paylaşmaktan 5 yıl hapsi isteniyor
11:58 Fenerbahçe, Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon euroya aldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 13:43:22. #1.11#
SON DAKİKA: Başakşehir, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement