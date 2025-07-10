Başakşehir, Avusturya\'da Kamp Yapıyor

RAMS Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürdü.
Turuncu-lacivertli ekip, Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesindeki Seefeld köyünde gerçekleştirdiği kampın dördüncü gününü tamamladı.
Seefeld Spor Arena'da teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde yapılan günün ikinci idmanı, ısınma hareketleriyle başladı.
Alan çalışması ve taktik organizasyonlarla devam eden antrenman, koşuyla sona erdi.
Başakşehir, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına yarın devam edecek.
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