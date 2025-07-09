Başakşehir Braunschweig ile Berabere Kaldı

BAŞAKŞEHİR Futbol Kulübü, 2025-2026 sezonu hazırlıkları için gittiği Avusturya'da hazırlık maçında karşılaştığı Braunschweig ile 0-0 berabere kaldı.

2025-2026 sezonu hazırlıkları için gittiği Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesinde çalışmalarını sürdüren Başakşehir, Almanya ekibi Braunschweig ile karşılaştı.

Stadion Jenbach'ta oynanan maçta her iki taraf da gol girişimlerinden sonuç alamayınca maç 0-0 sona erdi.

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Başakşehir FK, çalışmalarına 17 Temmuz'a kadar Avusturya'da devam edecek. Başakşehir FK, 13 Temmuz'da Hertha Berlin ile karşı karşıya gelecek.