Başakşehir'de hedef 3 puan - Son Dakika
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Başakşehir'de hedef 3 puan

14.05.2022 13:36
Başakşehir'de hedef 3 puan

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Giresunspor'a konuk olacak.

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Giresunspor'a konuk olacak. Ligde son 6 haftadır mağlup olmayan Boz Baykuşlar, Giresun deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Medipol Başakşehir, GZT Giresunspor'a konuk olacak. Avrupa kupalarına katılma yarışında olan Başakşehir, ligde 18 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile topladığı 61 puanla 4. sırada yer alırken, ligde kalma mücadelesini kazanan ev sahibi Giresunspor ise 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 16 mağlubiyet ile aldığı 44 puanla 14. sırada bulunuyor.

Süper Lig'de 2. randevu

İki ekip ligde daha önce sadece bir kez karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakayı turuncu-lacivertliler 3-1 kazanmayı bildi.

5 oyuncu ceza sınırında

Başakşehir'de zorlu Giresun deplasmanı öncesi 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Tolga Ciğerci, Alexandru Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Fredrik Gulbrandsen ve Salih Uçan Giresunspor karşısında kart görmeleri durumunda ligin son haftasında oynanacak Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

Düdük Tugay Kaan Numanoğlu'nda

Giresunspor'un ev sahipliğinde yarın saat 19.00'da oynanacak müsabakayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'na Kamil Çetin ve Gökhan Barcın eşlik edecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Muhammet Ali Meteoğlu olacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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