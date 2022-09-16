Başakşehir'den Avrupa'da görkemli zafer! Fiorentina'yı farklı geçti

Başakşehir ile Fiorentina, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi turuncu-lacivertliler 3-0 kazandı.

BAŞAKŞEHİR 2'DE 2 YAPTI

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 57 ve 71. dakikalarda Serdar Gürler, 89. dakikada Bertrand Traore kaydetti. Fiorentina'da ise Jonathan Ikone, 76. dakikada kırmızı kart gördü. Başakşehir, Emre Belözoğlu ile Avrupa'da çıktığı 8. maçı da kaybetmedi ve 6. galibiyetini aldı. Temsilcimiz, grubunda 2'de 2 yaptı ve 6 puanla grubun lideri oldu. Fiorentina ise 1 puanda kaldı.

FATİH TERİM MAÇI İZLEDİ

Bir dönem İtalyan ekibini çalıştıran teknik direktör Fatih Terim de Medipol Başakşehir-Fiorentina stadyumda maçını izleyenler arasında yer aldı. Bugün adını taşıyan belgeseli yayımlanan Terim, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmayı izlemek için mücadelenin başlamasına 45 dakika kala stadyuma giriş yaptı. Fatih Terim dün de Fiorentinalı yöneticilerle İstanbul'da bir araya gelmişti.