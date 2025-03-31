Başakşehir'den İsyan Vurgusu - Son Dakika
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Başakşehir'den İsyan Vurgusu

Çağdaş Atan, Eyüpspor galibiyetini değerlendirerek, isyan başlatmaları gerektiğini belirtti.

31.03.2025 23:28
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Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada, kazandıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Bizim için isyan başlatmamız gereken bir maçtı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir, deplasmanda Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadele sonrası Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlayan Atan, "Bizim için önemli bir maçtı. Bir isyan başlatmamız gerekiyordu. Trabzonspor maçının artılarını, oynadığımız oyun gibi şeyleri bu maça getirmek istedik. Son bir haftadır oyuncularımın gözüne baktığımızda onu gördüm. Bu maçın sloganı isyan etmekti. Ligde iyi oynayarak haftayı kapattık. Bir sonraki isyan maçı olan Konyaspor mücadelesi hazırlıklarınA devam edeceğiz" diye konuştu.

"Yönetimle yaptığımız toplantıda güven tazeledik"

Trabzonspor maçının ardından yönetim ile yapılan toplantının detaylarının sorulması üzerine konuşan Atan, "Kendi tarafımdan baktığımız zaman kendimize ve yönetimimize duyduğumuz güvenden hiç şüphemiz yoktu. Böyle zamanlarda güven oyunu almak istersiniz. Onlar da net bir şekilde benimle devam etmek istediklerini gösterdiler. Bazen söz hakkı da vermeniz gerekiyor. Bizim de sorumlu olduğumuz, hesap vermemiz gereken yer orası. İkinci toplantıyı da milli aradan sonra oyuncularla yaptık. Onlara sorduğumuz soru, onlar benden vazgeçtiler mi oldu. Bana karşı güvenleri devam ediyor mu diye bir toplantı yaptık. Yüzde yüz güven oyuyla oradan da çıktık. Şu an teknik ekip, oyuncular ve yönetim olarak güven tazeledik. Çok fazla yara ve hasar aldık. İyi oynadığımız ve kazanamadığımız maçlar var. Bugün 10. sıradan tekrar 6. sıraya yükseldik. Biz bu sene bir iki sıra üstü hedefliyoruz. 5. sırayı hedefliyoruz. Zor maçlarımız olacak ama sağlam bir oyun planımız var" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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