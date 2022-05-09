Başakşehir'den şaşırtan transfer! Kongolu futbolcuyu renklerine bağladılar - Son Dakika
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Başakşehir'den şaşırtan transfer! Kongolu futbolcuyu renklerine bağladılar

09.05.2022 17:55

Başakşehir, 20 yaşındaki savunmacı Francis Nzaba'yı renklerine bağladı. Turuncu-lacivertliler açıklama yaparak, Kongolu futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk transferini Başakşehir yaptı. İstanbul ekibi, Racing Club Olympic'ten 2002 doğumlu Francis Nzaba'yı renklerine bağladı.

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Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Mepidol Başakşehir Bonservisi Racing Club Olympic kulübünde olan futbolcu Francis Nzaba'yı üç yıllığına kadrosuna kattı. Kongolu Milli futbolcu Francis Nzaba'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Son Dakika Spor Başakşehir'den şaşırtan transfer! Kongolu futbolcuyu renklerine bağladılar - Son Dakika


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