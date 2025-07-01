Başakşehir FK'nın Hedefi: Gruplara Kalmak - Son Dakika
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Başakşehir FK'nın Hedefi: Gruplara Kalmak

01.07.2025 21:22
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Teknik Direktör Çağdaş Atan, Başakşehir'in hedeflerinin gruplara kalma başarısını tekrar etmek olduğunu belirtti.

BAŞAKŞEHİR FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Başakşehir Futbol Kulübü olarak bizim hedeflerimiz belli. Kısa vadede ilk hedefimiz gruplara kalma başarısını tekrarlamak" dedi.

2025-2026 sezonu hazırlıklarına başlayan Başakşehir FK'da teknik direktör Çağdaş Atan, bugünkü antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni sezon planlamasına ilişkin açıklamalarda bulunan Atan, "Öncelikle herkese iyi sezonlar diliyorum. İnşallah az sakatlığın yaşandığı minimum sakatlığın yaşandığı, daha çok futbolun konuşulduğu, saha içine kafa yorduğumuz bir sezon olur inşallah. Bence güzel bir sezon bizi bekliyor. Bütün futbolseverleri bekliyor. Gördüğüm kadarıyla herkes güçlü bir kadro oluşturmaya çalışıyor. Başakşehir Futbol Kulübü olarak bizim hedeflerimiz belli. Kısa vadede ilk hedefimiz gruplara kalma başarısını tekrarlamak. İlk maçımız 24 Temmuz'da deplasmanda Bulgaristan takımı Cherno More'ye karşı. Bugün 3'üncü antrenmanımızı yapıyoruz. Çalışmalara dün başladık, iyi başladık. Oyuncularım iyi gelmişler. Verdiğimiz programa uyarak gelmişler. Açıkçası geçen senede başlangıç açısından tecrübeliydik. Yüzde yüz olmasa da yakın bir şekilde maça çıkmak istiyoruz. Rakibimizi şimdiden analiz etmeye başladık. İki üç tane hazırlık maçı oynadılar. Bir tane de lig maçı oynayacaklar. Bizim için bir avantaj olabilir. Analiz ve veri alma açısından o maçı izleyeceğiz. Maçımızı bekleyeceğiz" dedi.

'İSKELET KADROMUZU KORUDUK'

Çağdaş Atan transferler ile ilgili yaptığı açıklamasında, "3 transfer açıkladık. Onur Bulut, Costa ve Kaleci Luca Ekrem'i açıkladık. Giden oyucular olacaktı. Bunlar gerçekleşti. Gelen oyuncular gelmeye devam edecek. Çünkü bir değişim içindeyiz. Ben geldiğim günden beri takımın hızını ve agresifliğini arttırmayla ilgili çaba sarf ediyorum. Çok fazla istişare ediyoruz. Çok fazla oyuncu izliyoruz. Ekibimiz iyi çalışıyor. Biz çok sık çalışıyoruz. Hata yapmamaya çalışıyoruz. Minimum hata yapmamaya çalışıyoruz. Bence bu dönüşümümüzün son transfer dönemi. Bu transfer dönemini iyi geçtiğimiz takdirde istediğimiz dönüşümü tamamlamış olup tam anlamıyla istediğimiz agresiflikte ve hızda uygun oyuncularla bu dönüşümü tamamlamış olacağız ve istediğimiz takıma sahip olmaya başlayacağız yavaş yavaş. Bizim avantajımız da iskelet kadromuzu koruduk gibi bir şey. Piatek'in ayrılması dışında oyundan devamlı oynayan veya maç sayısı yüksek oyuncularımızın hepsini hemen hemen elimizde tuttuk. Bu bizim için bir avantaj. Ligi bilen bir santrfor aldık. Bizim için önemli bir transfer. Kasımpaşa'da iyi işler yaptı. Beğendiğim oyunculardan biriydi. Onur Bulut zaten benimle Kayseri'de çok iyi işler yapmıştı. Beşiktaş da ilk senesinde bana göre fena işler yapmadı ama geçen senesi bayağı kötü geçti. Onu toparlayıp hemen o Kayseri'deki yüksek performansına geri döndürmek istiyoruz. Onur Bulut'un da kendisi gibi oynadığında bize çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Alternatifli bir kadro olmaya başladık. Luca Ekrem'i de atlamayayım. Bayern Münih altyapısında oynamış Milli Takım'a giden kulüp kaleci antrenörlerinin de önerisi ile alınmış oyuncu. Beklentimiz yüksek. Transferler gelecek. 1 orta saha oyuncusu istiyoruz. Duruma göre 2 orta saha da olabilir. 1 kanat ve 1 tane santrfor arıyoruz. Kulüp yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Belirlediğimiz oyuncular var. Onlara gitmeye devam ediyoruz. Yakın zamanda açıklanacak isimler olabilir" ifadelerini kullandı.

'OYUNCU YETİŞTİRİP ONLARI MİLLİ TAKIMDA GÖRMEK İSTİYORUZ'

Altyapıdan gelen oyuncuların takıma katkı vermesini istediğini ifade eden Atan, " İlk geldiğim dönemde U19 takımında Hamza'yı takımımıza kazandırdık. O zaman havuz genişti. Geçen seneki U19 takımımız açıkçası oyuncu havuzunda çok geniş değildi. Şanssız bir jenerasyondular. Pandemi dönemine denk geldiler. O yüzden çok beklentimiz yoktu. Nitekim çok oyuncu havuzu oluşturamadan da sezonu kapattık. Bu sezon hem U19 da oynayacak hem de A takıma destek verecek oyuncu transferleri Luca Ekrem gibi oyuncuların devamı gelecek. Burada harika akademi yapıldı. Onun içini doldurabilmeye çalışıyoruz. Hem teknik adamlarla hem de iyi oyuncularla A takıma aday olabilecek, yarışabilecek veya burada antrenman düzenini bozmayacak oyuncular istiyoruz. Açıkçası iki tarafta da hem altyapı da hem akademi amaçlı hem de A takımda transfer çalışmalarımız devam ediyor. Oyuncu yetiştirmeyi rekabet etmeyi, onları başka formalar altında veya milli takım formatlarında görmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

'BİZİM OPOKU'YU BIRAKMAK GİBİ BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK'

Opoku hakkında çıkan transfer haberleri için Atan, "Opoku yüksek potansiyelli, bize katkı sağlamış bir oyuncu. Genç, atletik, uzun boylu, güçlü ve çok özellikli bir stoper. Kariyerinde ilk defa bu kadar maç sayısına Başakşehir'de ulaştı. Sezonun ikinci yarısında biraz sallandı ama takımın en iyi oyuncularından biri. Transferi ile ilgili bir şey duymadım. İlginin olduğunu biliyorum ama resmi gelen bir şey olduğunu zannetmiyorum. Bizim Opoku'yu bırakmak gibi bir düşüncemiz yok" dedi.

'TEK OYUN PLANI ÜZERİNDEN GİTMEMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Yeni sezonda oyun anlayışında farklılıklar olacağını söyleyen 45 yaşındaki çalıştırıcı, "Evet geçen sene çok fazla çeşitliliği sağladığımız, kimi zaman bundan tam randımanlı faydalandığımız, kimi zaman sıkıntılar yaşadığımız bölümler oldu. Geçen sene açıkçası ilk türbülanstan sonra çok güçlü çıkmıştık. Ondan sonra ligin sonuna kadar performansa devam edeceğimizi düşünürken tekrar türbülans yaşadık. Bu da bizi çok fazla denemelere itti. Ama o güçlü olduğumuz dönemde yakaladığımız bir oyun var. Daha çok güçlendirmek istiyoruz. Ama biz Başakşehir Futbol Kulübü olarak Çağdaş Atan ve ekibinin öngörülemez bir oyun oynaması gerektiğini düşünüyoruz. Sadece tek oyun planı üzerinden gitmemeye çalışıyoruz. Oyunu kaybederken de kazanırken de kontrolünün bizde olmasını istiyoruz. Ona uygun çalışmalarımız devam ediyor. Dediğim gibi geçen sene çektiğimiz bir fotoğraf var. Onu daha da güçlendirmeye çalışıyoruz. Aynı plan üzerinden değil de rakibin planı üzerinden yerleşimlerimize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

'RAKİPLERİN NE YAPTIĞIYLA ÇOK İLGİLENMİYORUZ'

Galatasaray ve Fenerbahçe ile rekabetin zorlaştığının ifade eden Çağdaş Atan, "Rekabetin zorlaştığı, makasında açıldığı gerçek. Bunu söylemekten çekinmeyelim artık. Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray tarafında makas gerçekten açılmış durumda. Biz Başakşehir Kulübü olarak hedefimiz ilk 4'e girebilmek. Bu 4 büyük takımdan bir tanesi altımıza almamız gerekiyor sıralamada. Bizim hedefimiz ilk 4'e girip her sene Avrupa'ya gidebilmek. Rakiplerin ne yaptığıyla çok ilgilenmiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

TURUNCU-LACİVERTLİLER HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Başakşehir FK, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Ayrıca turuncu-lacivertlilerde yeni transferlerden Onur Bulut ile Nuno da Costa takımla birlikte çalıştı. İstanbul ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: DHA

Çağdaş Atan, Başakşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir FK'nın Hedefi: Gruplara Kalmak - Son Dakika

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