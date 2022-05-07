Başakşehir-Galatasaray maçının ardından - Son Dakika
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Başakşehir-Galatasaray maçının ardından

07.05.2022 22:34
Başakşehir-Galatasaray maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, oynadıkları futboldan memnun, skordan memnun olmadıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, oynadıkları futboldan memnun, skordan memnun olmadıklarını söyledi.

Sözer, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çok pozisyon ürettiklerini belirten Sözer, "Oyunun genelinden çok memnunuz. Güzel bir performans gösterdik ve oyun felsefemizi sahaya yansıttık. Takımı tebrik etmek lazım. Oyundan memnunuz ama neticeden değiliz." diye konuştu.

Galatasaray'a saygı duyduklarını ancak maçı 3-0 veya 4-0 kazanabileceklerini iddia eden Sözer, "Her takıma ve rakibe saygı duyuyoruz. Galatasaray'a çok büyük saygı duyuyoruz. Büyük bir takım ama maçı 3-0, 4-0 kazanmamız gerekiyordu. Kendi oyunumuzdan zevk alıyoruz. İstediğimiz oyunu haftalarca, aylarca çalışıyoruz. Felsefemiz ve prensiplerimiz çok belli. Onun için oyuncularımızı tebrik etmek lazım. Her takıma karşı istediğimiz oyunu oynuyoruz, pozisyonlar üretiyoruz. Bugün de girdiğimiz pozisyonları değerlendirseydik maçı rahat kazanabilirdik. Yine de Galatasaray her zaman tehlikeli bir takım. Son anlarda 2 pozisyona girdi. İşler ters gitseydi maçı da kaybedebilirdik." ifadelerini kullandı.

Erdinç Sözer, Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'yı överek, "Galatasaray'da iyi bir kaleci vardı. Ona da saygı duymak ve tebrik etmek lazım. Çok pozisyonu kurtarabildi. Her zaman iyi bir kaleci." şeklinde görüş belirtti.

Görev verdikleri 16 yaşındaki futbolcu Efe Arda Koyuncu'ya değinen tecrübeli antrenör, "Bugün çok genç bir oyuncumuzu böyle bir maçta oynattık. Son 6-7 haftadır idmanlara çıkıyor. Yeteneğini ve potansiyelini görüyoruz, çalışıyoruz. Bugün nasip oldu. Leo Duarte oynamadı ve biz de o cesareti bulup Efe Arda'yı 16 yaşında takıma aldık. Onun yolu açık olsun. Elimizden geldiği kadar yardım edeceğiz. Bugün büyük bir takıma karşı çok soğuk kanlıydı. Efe Arda'yı tebrik etmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
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Fernando Muslera yaptığı kurtarışlarla kalesinde devleşti! Fernando Muslera yaptığı kurtarışlarla kalesinde devleşti! Erdinç Sözer: Maçı 3-0, 4-0 kazanmamız gerekiyordu Erdinç Sözer: Maçı 3-0, 4-0 kazanmamız gerekiyordu

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Başakşehir, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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