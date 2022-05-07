Başakşehir Galatasaray maçının VAR'ı Tugay Kaan Numanoğlu - Son Dakika
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Başakşehir Galatasaray maçının VAR'ı Tugay Kaan Numanoğlu

07.05.2022 11:13
Başakşehir Galatasaray maçının VAR'ı Tugay Kaan Numanoğlu

Galatasaray'ın bugün deplasmanda Başakşehir ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Tugay Kaan Numanoğlu oldu.

Galatasaray'ın bugün deplasmanda Başakşehir ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Tugay Kaan Numanoğlu oldu.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda bugün saat 19.00'da oynanacak müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Özgür Ertem yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Mert Güzenge olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Tugay Kaan Numanoğlu oturacak. Numanoğlu'na AVAR olarak Ceyhun Sesigüzel ve Yiğit Arslan eşlik edecek. - İSTANBUL

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Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başakşehir Galatasaray maçının VAR'ı Tugay Kaan Numanoğlu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir Galatasaray maçının VAR'ı Tugay Kaan Numanoğlu - Son Dakika
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