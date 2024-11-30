Başakşehir, Göztepe'yi 4-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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Başakşehir, Göztepe'yi 4-1 Mağlup Etti

Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'yi 4-1 yendi, Piatek 2 golle öne çıktı.

30.11.2024 21:09
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir, sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 4-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada Davidson'un sol taraftan yerden pasında ceza sahası sol çaprazdan Piatek'in sert vuruşunda kaleci Lis topu kornere çeldi.

61. dakikada sol taraftan Djalma'nın ortasında uzak kale direği dibinde Lucas Lima ters vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 4-1

73. dakikada Tijanic'in ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Muhammed, topu kornere gönderdi.

Hakemler: Çağdaş Altay, Emrah Ünal, Abdullah Uğur Sarı

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Leonardo Duarte, Ousseynou Ba, Jerome Opoku, Lucas Lima, Onur Ergün (Dimitris Pelkas dk. 88), Deniz Türüç (Patryk Szysz dk. 82), Olivier Kemen (Berat Özdemir dk. 88), Miguel Crespo, Davidson (Joao Figueiredo dk. 77), Krzystof Piatek (Philippe Keny dk. 82)

Yedekler: Volkan Babacan, Hamza Güreler, Ömer Ali Şahiner, Emre Kaplan

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Malcom Bokele, Ogün Bayrak (Nazım Sangare dk. 82), Kuryu Matsuki (David Tijanic dk. 46), Anthony Dennis, İsmail Köybaşı (Djalma dk. 46), Victor Hugo (Novatus Miroshi dk. 70), Juan Silva (David Fofana dk. 70), Romulo

Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, İzzet Furkan Malak, Koray Günter, Efe Yavman

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Davidson (dk. 8), Krzystof Piatek (dk. 10 ve 43), Deniz Türüç (dk. 37) (Başakşehir), Lucas Lima (dk. 61 k.k.) (Göztepe)

Sarı kartlar: Onur Ergün, Deniz Türüç (Başakşehir), Anthony Dennis, Heliton, Djalma (Göztepe) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Başakşehir, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir, Göztepe'yi 4-1 Mağlup Etti - Son Dakika

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