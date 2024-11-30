Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir, sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 4-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada Davidson'un sol taraftan yerden pasında ceza sahası sol çaprazdan Piatek'in sert vuruşunda kaleci Lis topu kornere çeldi.
61. dakikada sol taraftan Djalma'nın ortasında uzak kale direği dibinde Lucas Lima ters vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 4-1
73. dakikada Tijanic'in ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Muhammed, topu kornere gönderdi.
Hakemler: Çağdaş Altay, Emrah Ünal, Abdullah Uğur Sarı
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Leonardo Duarte, Ousseynou Ba, Jerome Opoku, Lucas Lima, Onur Ergün (Dimitris Pelkas dk. 88), Deniz Türüç (Patryk Szysz dk. 82), Olivier Kemen (Berat Özdemir dk. 88), Miguel Crespo, Davidson (Joao Figueiredo dk. 77), Krzystof Piatek (Philippe Keny dk. 82)
Yedekler: Volkan Babacan, Hamza Güreler, Ömer Ali Şahiner, Emre Kaplan
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Malcom Bokele, Ogün Bayrak (Nazım Sangare dk. 82), Kuryu Matsuki (David Tijanic dk. 46), Anthony Dennis, İsmail Köybaşı (Djalma dk. 46), Victor Hugo (Novatus Miroshi dk. 70), Juan Silva (David Fofana dk. 70), Romulo
Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, İzzet Furkan Malak, Koray Günter, Efe Yavman
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Goller: Davidson (dk. 8), Krzystof Piatek (dk. 10 ve 43), Deniz Türüç (dk. 37) (Başakşehir), Lucas Lima (dk. 61 k.k.) (Göztepe)
Sarı kartlar: Onur Ergün, Deniz Türüç (Başakşehir), Anthony Dennis, Heliton, Djalma (Göztepe) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Başakşehir, Göztepe'yi 4-1 Mağlup Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?