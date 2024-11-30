Başakşehir, Göztepe'yi 4-1 Yendi

Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Çağdaş Altay, Emrah Ünal, Abdullah Uğur Sarı
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Onur Ergün (Dk. 88 Pelkas), Deniz Türüç (Dk. 82 Szysz), Kemen (Dk. 88 Berat Özdemir), Crespo, Davidson (Dk. 77 Figueiredo), Piatek (Dk. 82 Keny)
Göztepe: Lis, Ogün Bayrak (Dk. 82 Nazım Sangare), Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, İsmail Köybaşı (Dk. 46 Djalma), Hugo (Dk. 70 Miroshi), Dennis, Matsuki (Dk. 46 Tijanic), Juan (Dk. 70 Fofana), Romulo
Goller: Dk. 8 Davidson, Dk. 10 ve 43 Piatek, Dk. 37 Deniz Türüç (RAMS Başakşehir), Dk. 61 Lima (Kendi kalesine) (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Dennis, Dk. 57 Heliton, Dk. 72 Djalma (Göztepe), Dk. 72 Deniz Türüç, Dk. 77 Onur Ergün (RAMS Başakşehir)
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 4-1 yendi.
58. dakikada ceza sahası sol çaprazdaki Piatek'in yerden şutunda, kaleci Lis'in müdahale ettiği meşin yuvarlak az farkla kornere gitti.
61. dakikada Göztepe farkı 3'e indirdi. Soldan Djalma'nın ortasında altıpas içinde ters bir vuruş yapan Lima, topu kendi ağlarına gönderdi: 4-1.
73. dakikada Tijanic'in ceza yayının sağından çıkardığı sert şutta, kaleci Muhammed yerden seken topu güçlükle kornere çeldi.
Mücadele turuncu-lacivertli takımın 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.
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