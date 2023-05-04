Başakşehir hocasız kaldı! Emre Belözoğlu'nun yerini geçici olarak dolduran Selçuk Şahin de kırmızı kart gördü - Son Dakika
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Başakşehir hocasız kaldı! Emre Belözoğlu'nun yerini geçici olarak dolduran Selçuk Şahin de kırmızı kart gördü

04.05.2023 22:58

Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun cezalı olduğu Ankaragücü maçında takımın başında sahaya çıkan yardımcı antrenör Selçuk Şahin de kırmızı kart gördü.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ankaragücü'nü konuk eden Başakşehir'de yardımcı antrenör Selçuk Şahin, maçın son anlarında kırmızı kart gördü.

Başakşehir'de hoca kalmadı! Emre Belözoğlu'nun yokluğunda takımı yöneten Selçuk Şahin kırmızı kart gördü
Görüntüler: A Spor

BELÖZOĞLU'NUN YOKLUĞUNDA TAKIMI YÖNETİYORDU

Selçuk Şahin, kart cezalısı teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yokluğunda takımı yönetiyordu. Son anlarda yaşanan pozisyonda hakemlere sert tepki gösteren Şahin'e kırmızı kart çıktı.

Başakşehir'de hoca kalmadı! Emre Belözoğlu'nun yokluğunda takımı yöneten Selçuk Şahin kırmızı kart gördü

OKAKA SAKİNLEŞTİRDİ

Yardımcı antrenör Selçuk Şahin'i takımın tecrübeli futbolcusu Stefano Okaka güçlükle sakinleştirdi. Şahin'i sahadan Okaka çıkardı.

Başakşehir'de hoca kalmadı! Emre Belözoğlu'nun yokluğunda takımı yöneten Selçuk Şahin kırmızı kart gördü
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Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin, Ankaragücü, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir hocasız kaldı! Emre Belözoğlu'nun yerini geçici olarak dolduran Selçuk Şahin de kırmızı kart gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir hocasız kaldı! Emre Belözoğlu'nun yerini geçici olarak dolduran Selçuk Şahin de kırmızı kart gördü - Son Dakika
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