Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ankaragücü'nü konuk eden Başakşehir'de yardımcı antrenör Selçuk Şahin, maçın son anlarında kırmızı kart gördü.
Selçuk Şahin, kart cezalısı teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yokluğunda takımı yönetiyordu. Son anlarda yaşanan pozisyonda hakemlere sert tepki gösteren Şahin'e kırmızı kart çıktı.
Yardımcı antrenör Selçuk Şahin'i takımın tecrübeli futbolcusu Stefano Okaka güçlükle sakinleştirdi. Şahin'i sahadan Okaka çıkardı.
Son Dakika › Spor › Başakşehir hocasız kaldı! Emre Belözoğlu'nun yerini geçici olarak dolduran Selçuk Şahin de kırmızı kart gördü - Son Dakika