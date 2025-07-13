Başakşehir'in Maçı İptal Edildi

YENİ sezon çalışmalarına Avusturya'da devam eden Başakşehir FK'nın bu akşam TSİ 19.30'da oynanması planlanan karşılaşma Alman ekibi Hertha BSC takımının sakat oyuncularının fazla olması nedeniyle iptal edildi.

Turuncu-lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Bu akşam TSİ 19.30'da Avusturya'nın Tirol bölgesinde bulunan Silberstadt Arena'da Hertha BSC ile oynanması planlanan karşılaşma, rakip takımın sakat oyuncularının fazla olması nedeniyle sahaya çıkamamasından dolayı iptal olmuştur."