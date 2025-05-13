Başakşehir'in Sertifika Programı Mezunlarını Verdi

Başakşehir Futbol Kulübü, futbol yönetimi eğitimi olan Profesyonel Futbol Yönetimi Sertifika Programı'nın 5. mezunlarını verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 katılımcıyla düzenlenen ve bu yıl ilk kez Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) resmi desteği ile gerçekleştirilen programda, bu yıl RAMS Başakşehir'in kaptanı Ömer Ali Şahiner'in de yer aldığı belirtildi.

Programın, futbolun yönetimsel boyutuna odaklanan kapsamlı içeriği ile stratejik planlama, finansal yönetim, kurumsal yapılanma, iletişim ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda katılımcılara sektörel donanım kazandırmayı hedeflediği kaydedildi.