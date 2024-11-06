Başakşehir Kopenhag\'a Hazır!

UEFA Konferans Ligi üçüncü hafta maçında yarın deplasmanda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile mücadele edecek RAMS Başakşehir, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Maçın oynanacağı Parken Stadı'nda, teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı.
İdman öncesinde futbolcular ve teknik ekip hatıra fotoğrafı çektirdi.
Turuncu-lacivertli ekibin idmanının basına açık bölümünde ısınma ve koşu çalışması yapıldı. İdmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışıldığı öğrenildi.
Başakşehir'de sakatlığı bulunan Kemen, Danimarka'ya getirilmedi.
Kopenhag ile RAMS Başakşehir arasında yarın Parken Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 23.00'te başlayacak.
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