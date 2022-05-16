Başakşehir, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Başakşehir, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

16.05.2022 13:17
Başakşehir, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fatih Terim Stadı'nda bulunan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başladı. Rondo çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, bir günlük iznin ardından 18 Mayıs Çarşamba günü saat 17.30'da yapacağı idmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Başakşehir, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
Başakşehir, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
Başakşehir, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
Başakşehir, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

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Spor Toto Süper Lig, Fatih Terim Stadı, Trabzonspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başakşehir, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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