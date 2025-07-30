Başakşehir Turu Ciddiye Alıyor - Son Dakika
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Spor

Başakşehir Turu Ciddiye Alıyor

30.07.2025 20:05
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Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Avrupa'da devam etmek için kazanmak istediklerini belirtti.

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, turu ciddiye aldıklarını ve kazanarak devam etmek istediklerini söyledi.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın evinde Bulgar ekibi Cherno More ile karşılaşacak. Bu müsabaka öncesinde Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Başakşehir olarak hem oynamaktan zevk aldığımız ve gurur duyduğumuz Avrupa sahnesindeyiz. Geçen sene play-off aşamasında başarı elde edip, Konferans Ligi'nde lig aşamasına kalmıştık. Bu başarıya tekrarlamak istiyoruz. Yolumuzun bu sene daha sert olduğunu söyleyebilirim. Rakibimiz iyi bir teknik direktör takımı. Hocaları hem Bulgaristan Milli Takımı'nı hem de Cherno More takımını çalıştırıyor. Sahada çabuk reaksiyon verebilen, oyunu okuyabilen bir teknik adam takımı. İlk maçı çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. 4-5 tane çalıştığımız setlerde çok hücumlar yakaladık. Skor biraz daha farklı olabilirdi. Genel olarak oyundan memnunum. Son 10-15 dakika acı çektik ama ilk maçlar itibarıyla doğal karşılanabilir. Yarın da aynı konsantrasyonla maça başlamak istiyoruz. Yarın da çok önemli bir maç oynayacağımızın farkındayız. Oyunun kontrolünü kendi tutan bir Başakşehir izlettirmek istiyoruz. Öncellikle turu geçmek sonra da maçı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İki Özbek futbolcu transfer ettiklerini ve onların yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Atan, "Sanırım Türkiye'de 50-60 bin Özbek vatandaş yaşıyor. Onlara yoğun bir ilgi de var. Özellikle sosyal medyada Shomurodov'un fotoğrafların altına bakarsanız biz de şok içindeyiz" şeklinde konuştu.

Taraftarları maça çıkmak için neler planladıklarının sorulması üzerine turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü, "Yarın iyi bir seyirci bekliyorum. Oyun kalitesi, temposu seyirciyi sahaya çekmek açısından önemli. Biz bunu yapmaya çalışacağız ki insanlar Başakşehir maçlarını bir sosyal aktivite haline getirebilsin. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız" diye cevap verdi.

"Geçen sene yaptığımız hataların farkındayız"

İlk maç heyecanını atlattıklarını söyleyen Çağdaş Atan, "İlk maç çok önemliydi. İlk maç heyecanını atlattık. Şu an daha iyi durumdayız. Geçen 4 takımımız play-off oynadı, sadece 1'i turnuvada yoluna devam etti, o da Başakşehir. Play-off aşamalarını çok ciddiye alıyoruz ve kazanıp devam etmek istiyoruz. Ben de teknik adam olarak geçen sene Avrupa'da yoğun maç periyodunu tecrübe ettim. Geçen sene yaptığımız hataların farkındayız. Dar rotasyonla devam etmek istedik. Bu seneki amacımız geçen sene edinmiş olduğumuz tecrübeleri sahaya yansıtıp, kısa hedef olarak lig formatına kalmak, ondan sonra da lig formatından çıkabilmek. Geçen sene Chelsea dışındaki bütün takımlarla Başakşehir kafa kafaya oynayabilirdi. Bu sene o başarıları elde etmek istiyoruz. Ondan sonra nereye giderse o kadar gitmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"Forvette güçlü rotasyonumuz var"

Nuno da Costa, Eldor Shomurodov ve Davie Selke gibi çok iyi forvetleri olduğunu aktaran Atan, "İkisi birlikte, bazen tek olarak performans almaya çalışacağız. Oyuncularımdan çok memnunum. Shomurodov, sezon bitmeden görüşmeye başladığımız oyuncularından biriydi. Kalitesi, milli takım kariyeri, isteği ve arzusu bizi ona götüren unsurlardan bazılarıydı. Nuno da Costo benim için özel olarak istediğim bir oyuncuydu. Bu ligi çok iyi bir bilen bir oyuncu. Bu kariyer için bence geç kalmış kalitesine. Şu an bulunduğu yeri iyi bilen biri. Selke, o da bu rekabette olmaktan mutluluk duyacağını söyledi. Ondan da çok fazla beklentimiz var. Forvette güçlü rotasyonumuz var. Bu oyuncular zamanı geldiğinde yeterli süreleri alacaktır. Ne kadar rotasyonda oyuncu oynatırsak takım içindeki o mutluluğu da arttırabiliriz. Eğer sezon sonunda 54-55 maç oynamışsak hedefimize ulaşmış olacağız. Başakşehir'in koyduğu bütün hedefleri bu sene yakalamak istiyoruz. İyi bir transfer dönemi de geçiyoruz" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başakşehir Turu Ciddiye Alıyor - Son Dakika

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