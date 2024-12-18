Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 6. Haftada! - Son Dakika
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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 6. Haftada!

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 6. Haftada!

UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta maçları yarın, Başakşehir Cercle Brugge ile karşılaşacak.

18.12.2024 10:59
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UEFA Konferans Ligi'nde 6. ve son hafta heyecanı, yarın oynanacak maçlarla yaşanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta maçları, yarın oynanacak. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Başakşehir, Belçika'nın Cercle Brugge takımına konuk olacak. Jan Breydel Stadı'ndaki maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Organizasyonda yarın yapılacak maçların ardından bir üst tura yükselecek ekipler belli olacak.

UEFA Konferans Ligi'nde TSİ 23.00'te başlayacak 6. hafta maçlarının programı şöyle:

Chelsea - Shamrock Rovers

LASK - Vikingur

Real Betis - HJK

Molde - Mlada Boleslav

Heidenheim - St. Gallen

Djurgarden - Legia Varşova

APOEL - Astana

Rapid Wien - Kopenhag

Vitoria - Fiorentina

Cercle Brugge - Başakşehir

Lugano - Pafos

Hearts - Petrocub

Panathinaikos - Dinamo Minsk

TSC - Noah

Borac - Omonoia

Jagiellonia - Olimpija Ljubljana

Celje - The New Saints

Larne - Gent - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 6. Haftada! - Son Dakika

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