Başakşehir, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Fatih Terim Stadı'nda bulunan kulüp tesislerinde çalışmalarına devam eden turuncu-lacivertliler, sabah saatlerinde gerçekleştirdikleri antrenmanı salonda kuvvet çalışması ile gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika

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