Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

25.06.2022 11:33
Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Medipol Başakşehir, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Medipol Başakşehir, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Başakşehir, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Fatih Terim Stadı'nda bulunan kulüp tesislerinde çalışmalarına devam eden turuncu-lacivertliler, sabah saatlerinde gerçekleştirdikleri antrenmanı salonda kuvvet çalışması ile gerçekleştirildi.

İstanbul temsilcisi, akşam saat 18.00'de yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika

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