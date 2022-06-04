Başarılı olan takımlara çiçek hediyesi - Son Dakika
Üye Girişi

Başarılı olan takımlara çiçek hediyesi

04.06.2022 12:35
Başarılı olan takımlara çiçek hediyesi

Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen sportif müsabakalarda başarı olan takımlara, Çevre Haftası nedeniyle saksıda çiçek hediye edildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen sportif müsabakalarda başarı olan takımlara, Çevre Haftası nedeniyle saksıda çiçek hediye edildi.

Gençlik Haftası'nda liseler arası spor şenlikleri çerçevesinde düzenlenen müsabakalarda başarı gösterenler ödüllendirildi. Darende ilçesinde futbolda ilçe 1'ncisi, kızlar voleybol ve kızlar krosta ilçe 1'ncisi, kızlar masa tenisinde ilçe 2'ncisi, erkekler voleybolda ilçe 3'ncüsü olan Mustafa İclal Başer Anadolu Lisesi okul takım kaptanları ile birlikte, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Okul Müdürü Fuat Özbey ve Müdür Yardımcısı Mehmet Özdemir'i, Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu makamında kabul etti.

Kaymakam Türkoğlu, başarıdan dolayı okul yetkilileri ve öğrenci sporcuları tebrik etti. Türkoğlu, düzenlenen sportif müsabakalarda başarı olan takımlara, Çevre Haftası nedeniyle saksıda çiçek hediye etti. - MALATYA

YORUMLAR
500
MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu, Darende'de vatandaşlarla buluştu MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu, Darende'de vatandaşlarla buluştu KAHRAMANMARAŞ - 1382 sikke ele geçirildi KAHRAMANMARAŞ - 1382 sikke ele geçirildi
Kaynak: İHA

Hisarcık, Türkoğlu, Malatya, Darende, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başarılı olan takımlara çiçek hediyesi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:46 İstanbul'da maymun çiçeği virüsü şüphesi! Eczacının bildirdiği 3 kişi hastaneye götürüldü, test sonuçları bekleniyor
01:09 İki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen 2 polis yaralandı
00:45 Evine gelen misafirin intihar ettiğini söylemişti, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
00:44 Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!
23:52 Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı
23:34 Ümit Özdağ'ın Beyazıt Öztürk paylaşımı kısa sürede gündem oldu! Gerçek ortaya çıkınca paylaşımlar silindi
23:30 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklama: Diyaloğu sürdüreceğiz
23:27 Almanya'da asgari ücrete 3. kez zam yapıldı! Saatlik ücret 12 euroya çıktı
23:06 Otomobil ve çekici çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı
23:04 NATO'ya katılmak için başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'den mesaj: Üyelikleri taleplerimize verecekleri yanıta bağlı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 12:41:57. #1.12#
SON DAKİKA: Başarılı olan takımlara çiçek hediyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement