Başarılı satranççılardan Başkan Ataç'a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 2022 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda Eskişehir'e dereceler ile dönen çocuk satranççılar ile buluştu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, her alanda Eskişehir'i başarı ile temsil eden çocuk ve gençler ile bir araya gelmeye devam ediyor. Eskişehir Satranç Eğitim Merkezi Spor Kulübü Başkanı Emel Aydemir de kulüp sporcusu çocuklar ve eğitmenler ile birlikte Başkan Ataç'ı ziyaret etti.

Buluşmada Başkan Ataç, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Ocak ayında Antalya'da düzenlenen 2022 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda birçok derece elde eden Eskişehirli çocukları tebrik etti. 10 Yaş Türkiye 1'incisi Selin Torun, 9 Yaş Türkiye 2'ncisi Rüzgar Odabaşı, 9 Yaş Türkiye 5'incisi Kerem Arhan Akyüz, 9 Yaş Türkiye 11'incisi Eymen Güler ve 8 Yaş Türkiye 5'incisi Mert Kanal'ı kutlayan Başkan Ataç, başarılarının devamını diledi. Satrancın, çocukların gelişiminde önemli katkıları olduğunu kaydeden Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi'nin çocuk programları kapsamında binlerce çocuğun satranç ile tanıştığını ifade etti.

Kulüp Başkanı Aydemir de satranca verdiği katkılardan dolayı Başkan Ataç'a teşekkür ederek kale figürü armağan etti. Buluşma, günün anısına çektirilen fotoğraf ile son buldu. - ESKİŞEHİR